Григор Димитров научи жребия си за "Ролан Гарос", две българки също ще играят в квалификациите

17 май 2026, 17:03 часа 494 прочитания 0 коментара
Първата ракета на България при мъжете Григор Димитров ще играе срещу 22-годишния португалец Жайме Фария на старта на квалификациите на Откритото първенство по тенис на Франция. При жените Елизара Янева и Виктория Томова също ще се включат в пресявките на турнира, който е с общ награден фонд от 61.723 милиона евро - скок с близо 10% от миналогодишния за мъже и жени.

Жайме Фария е първият съперника на Гришо на "Ролан Гарос"

Гришо ще започне квалификациите срещу Фария, който през миналата година бе победен от американеца Дженсън Бруксби в четири сета в първия кръг. Българинът също напусна надпреварата на този етап, след като получи контузия срещу квалификанта Итън Куийн. Успех срещу поставения под номер 10 в пресявките Фария ще изпрати Димитров на мач срещу победителя от срещата между американеца Колтън Смит и еквадореца Алваро Меса. Португалецът, който заема 119-а позиция в световната ранглиста преди старта на "Ролан Гарос", е поставен най-високо в потока на Димитров, който е 170-и в класацията на АТП.

Виктория Томова ще започне квалификациите при дамите срещу 28-годишната испанка Ирене Бурийо, която е 217-а в световната ранглиста. Двете са се срещали три пъти в кариерите си, като българката е спечелила и трите мача. При още една победа Томова, която влиза в турнира със 158-о място на сингъл, ще срещне 16-ата в схемата Полина Кудерметова от Узбекистан или Анук Куверманс от Нидерландия.

Най-тежък е жребият на 19-годишната дебютантка Елизара Янева, която е 224-та в света. Българката ще се изправи срещу далеч по-опитната Ирина-Камелия Бегу, която през професионалната си кариера има 246 победи от 487 мача на ниво УТА. 35-годишната румънка е специалист на двойки и през 2021-а игра на полуфинал в отбор с аржентинката Надя Подорска. Двете отстъпиха на вицешампионките Бетани Матек-Сандс САЩ) и Ига Швьонтек (Полша). Победителката от мача между Янева и Бегу ще срещне Лина Гьорческа от Република Северна Македония или 17-ата в схемата Сузан Ламенс от Нидерландия. Водач в потока е осмата в схемата Мая Хвалинска от Полша. 

Джем Юмеров
Джем Юмеров Редактор
