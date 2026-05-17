Хотелите и ресторантите ще са пълни: Прогнози, че домакинството на "Евровизия" ще донесе стотици милиони евро за България

Много хора не могат да осъзнаят Дара какво направи за България. Тази "Bangaranga", от която много хора се плашеха и казваха, че е сатанински култ, ще изкара стотици милиони евро за България.

Такъв коментар направи след победата на DARA на "Евровизия" Иво Димовски - професионален инвеститор в имоти с над 10 години опит в България, Германия и Швейцария.

По негови прогнози домакинството на "Евровизия" ще донесе на страната ни над 200 млн. евро.

"Това е нещо, което никой политик индивидуално не е могъл да направи за България. А това младо момиче не гледаше какво Бай Ганьо казва и даде най-голямата награда за туризма на България, за която тя някога е могла да си мечтае", заяви Димовски.

"Гответе се за "Евровизия" другата година, защото хотелите ще са пълни, ресторантите ще са пълни, такситата ще са пълни, имотите ще са пълни и трябва да благодарите само на едно момиче - Дара", категоричен е той.

Милиони евро за икономиката

С тази теза е съгласен и Михаил Камбрев от "Продължаваме промяната".

"Как DARA донесе на България МИЛИОНИ ЕВРО за икономиката. И безмерно количество смелост за всеки, който мечтае и работи за мечтите си", написа Камбрев.

По думите му това, че България ще е домакин на следващата "Евровизия" ще има огромен икономически ефект.

"Вижте само за сравнение данните за икономическия ефект при последните домакинства на Евровизия:

Vienna 2026:

очакван икономически ефект НАД ~€57 милиона

над 100 000 допълнителни посетители

Basel 2025:

~248 милиона швейцарски франка икономически оборот за Швейцария

~110 милиона франка за региона на Базел

пълни хотели и огромно количество туристи

Malmö 2024:

~445 милиона шведски крони туристически икономически оборот

приблизително €38.5 милиона

над 1000 журналисти

Liverpool 2023:

~£55 милиона НЕТЕН икономически ефект

над 300 000 допълнителни посетители

162 милиона зрители по света"

"А сега си представете: ЕВРОВИЗИЯ В БЪЛГАРИЯ 2027. Стотици милиони хора ще чуят името на България. Хиляди журналисти, туристи и фенове ще дойдат тук. Светът ще гледа към страната ни цяла седмица. Милиони евро от туризъм, хотели, ресторанти, сувенири, услуги и последващ икономически ефект от позиционирането на страната ни", пише още Камбрев.

Според него това не е просто музикален конкурс.

Това е реклама за България, туризъм, икономика, имидж, култура, самочувствие

"Респект, DARA!Тази вечер направи нещо огромно за България. И още по-важното: даде пример на хиляди млади българи, че мечтите не са само за гледане. А за преследване", написа още той.