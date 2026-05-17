Хотелите и ресторантите ще са пълни: Прогнози, че домакинството на "Евровизия" ще донесе стотици милиони евро за България

Много хора не могат да осъзнаят Дара какво направи за България. Тази "Bangaranga", от която много хора се плашеха и казваха, че е сатанински култ, ще изкара стотици милиони евро за България.
Такъв коментар направи след победата на DARA на "Евровизия" Иво Димовски - професионален инвеститор в имоти с над 10 години опит в България, Германия и Швейцария.
По негови прогнози домакинството на "Евровизия" ще донесе на страната ни над 200 млн. евро.
"Това е нещо, което никой политик индивидуално не е могъл да направи за България. А това младо момиче не гледаше какво Бай Ганьо казва и даде най-голямата награда за туризма на България, за която тя някога е могла да си мечтае", заяви Димовски.
"Гответе се за "Евровизия" другата година, защото хотелите ще са пълни, ресторантите ще са пълни, такситата ще са пълни, имотите ще са пълни и трябва да благодарите само на едно момиче - Дара", категоричен е той.
Милиони евро за икономиката
С тази теза е съгласен и Михаил Камбрев от "Продължаваме промяната".
"Как DARA донесе на България МИЛИОНИ ЕВРО за икономиката. И безмерно количество смелост за всеки, който мечтае и работи за мечтите си", написа Камбрев.
По думите му това, че България ще е домакин на следващата "Евровизия" ще има огромен икономически ефект.
"Вижте само за сравнение данните за икономическия ефект при последните домакинства на Евровизия:
Vienna 2026:
- очакван икономически ефект НАД ~€57 милиона
- над 100 000 допълнителни посетители
Basel 2025:
- ~248 милиона швейцарски франка икономически оборот за Швейцария
- ~110 милиона франка за региона на Базел
- пълни хотели и огромно количество туристи
Malmö 2024:
- ~445 милиона шведски крони туристически икономически оборот
- приблизително €38.5 милиона
- над 1000 журналисти
Liverpool 2023:
- ~£55 милиона НЕТЕН икономически ефект
- над 300 000 допълнителни посетители
- 162 милиона зрители по света"
"А сега си представете: ЕВРОВИЗИЯ В БЪЛГАРИЯ 2027. Стотици милиони хора ще чуят името на България. Хиляди журналисти, туристи и фенове ще дойдат тук. Светът ще гледа към страната ни цяла седмица. Милиони евро от туризъм, хотели, ресторанти, сувенири, услуги и последващ икономически ефект от позиционирането на страната ни", пише още Камбрев.
Според него това не е просто музикален конкурс.
Това е реклама за България, туризъм, икономика, имидж, култура, самочувствие
"Респект, DARA!Тази вечер направи нещо огромно за България. И още по-важното: даде пример на хиляди млади българи, че мечтите не са само за гледане. А за преследване", написа още той.