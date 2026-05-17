Axios: Куба има стотици руски и ирански дронове и мисли за удари срещу базите на САЩ в Гуантанамо и Кий Уест

Куба е придобила над 300 военни дрона от Русия и Иран и е обсъждала използването им за атака срещу залива Гуантанамо, американски военноморски кораби и Кий Уест. Това съобщава Axios. В Гуантанамо се намира може би най-известната в света американска военноморска база, а в Кий Уест е разположена военноморска американска авиационна база (Naval Air Station Key West / NAS Key West).

Припомняме, че през изминалата седмица излезе медийна информация, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е отишъл в Хавана. Спекулираше се, че той е водил преговори с кубинския режим за коренна промяна в управлението на Куба, но Axios твърди, че Ратклиф е отишъл, за да предупреди лично Куба срещу военни действия.

Американски представители казват, че кубински войници, които са се сражавали за Русия в Украйна, сега си се връщат у дома с целия натрупан опит как се водят военни действия с дронове.

