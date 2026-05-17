Дрон удари атомна електроцентрала в Абу Даби: Има ли опасност от радиация?

17 май 2026, 16:11 часа 1204 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
В Абу Даби безпилотен летателен апарат повреди електрогенератор на АЕЦ „Барака“ и възникна пожар „Няма пострадали, няма влияние върху нивото на радиационна безопасност“, се посочва в официалното съобщение на местните власти. Уточнява се, че пожарът в атакувания електрогенератор е възникнал „извън вътрешния периметър на АЕЦ“. Дронът вероятно е изстрелян от Иран, който и преди е атакувал своите съседи.

„Федералната агенция за ядрено регулиране (FANR) потвърди, че пожарът не е повлиял на безопасността на електроцентралата или на готовността на основните ѝ системи и че всички енергийни блокове работят в нормален режим“, уверяват от медийния офис на Абу Даби. Ударът на безпилотния летателен апарат се случи на фона на продължаващото примирие между САЩ и Иран. 

АЕЦ Абу Даби дрон война Иран
Елин Димитров
