Весела Лечева с важна новина за БОК: Процесът по вписване приключва, организацията се стабилизира

Председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева отбеляза Деня на спорта - 17 май - с поредица от инициативи в Национална спортна академия "Васил Левски". В събитията се включиха също министърът на младежта и спорта Енчо Керязов и ректорът на НСА проф. Красимир Петков.

Весела Лечева отбеляза Деня на спорта в НСА и прогнозира стабилизиране на БОК

По време на медийна изява Лечева коментира и актуалната ситуация около ръководството на БОК, като изрази очакване процесът по вписване на новото ръководство да приключи в рамките на около две седмици. Според нея това би отворило пътя към възстановяване на нормалното финансиране и по-стабилна работа на организацията.

Още: Весела Лечева започва работа на пълни обороти: Стефка Костадинова ѝ връчи пълномощно за БОК

"Честит 17 май - Ден на българския спорт!

Днес отбелязахме празника в Националната спортна академия - мястото, което създава треньори и специалисти, но и на което се подготвят и се състезават стотици деца.

Адмирации за ръководството на Академията, което се грижи не само за своите студенти и преподаватели, но инвестира в спортната база, която е една от най-добрите в страната. Посетихме и олимпийския център, защото на днешния ден си даваме сметка какво наследство ни оставиха швейцарските учители, които с указ от 17 май 1894 идват у нас, за да положат основите на спорта.

Като бивш председател на ДАМС съм горда, че заедно с професори от НСА, решихме през 2006-а година да честваме този ден като празник на българския спорт.

Честито на действащи и бивши спортисти, треньори, преподаватели, на всички хора, за които спортът е не само професия, но и житейска мисия", сподели Весела Лечева във Фейсбук.

Още: Край на сагата: Оттеглят всички жалби срещу избора на Весела Лечева и новото ръководство на БОК!