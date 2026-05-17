Войната в Украйна:

Компани след титлата с Байерн: Радостта е огромна, но цялостната ми оценка предстои

17 май 2026, 16:14 часа 994 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Компани след титлата с Байерн: Радостта е огромна, но цялостната ми оценка предстои

Наставникът на Байерн Мюнхен Венсан Компани не скри удовлетворението си след последния мач от сезона в Бундеслигата. Баварците завършиха сезона по категоричен начин, след като разгромиха Кьолн с 5:1. След последния съдийски сигнал играчите на Байерн вдигнаха трофея за шампионската титла. Радостта в лагера на германския гранд беше пълна, а Компани сподели радостта си от представянето на отбора и постигнатата цел през сезона.

Венсан Компани вдигна титлата, но вече мисли за следващия трофей

"Всеки сезон започва с надеждата отново да вдигнем Сребърната салатиера. Винаги е прекрасно, когато семейството ти е на трибуните, както и всички хора, които ни подкрепяха през целия сезон. Точно затова очаквах този уикенд с такова огромно нетърпение! Искам да видя как момчетата празнуват и се наслаждават на момента, защото този състав напълно го заслужава", заяви Компани.

Още: Венсан Компани изригна срещу съдийството след елиминацията на Байерн: "При наличието на поне капка здрав разум става просто смешно"

Байерн Мюнхен

"Летвата в този клуб винаги е вдигната много, много високо. Въпреки че спечелихме шампионската титла и имаме реалния шанс да постигнем дубъл през този сезон, аз все още виждам огромен потенциал за развитие в нашия състав. Основната ни цел остава непроменена - искаме да продължим да израстваме и да ставаме още по-добри през следващата година, независимо от успехите, които вече сме постигнали до момента", допълни белгиецът.

"Ще дам своята финална и пълна оценка за представянето на Байерн през сезона едва след като изиграем финала за Купата на Германия. Нашата работа за тази година все още не е приключила. Предстои ни изключително важен мач, в който сме длъжни да дадем всичко от себе си", заяви специалистът.

Още: С мисъл за бъдещето: Байерн Мюнхен обвърза Венсан Компани с дългосрочен договор

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Байерн Мюнхен Кьолн Венсан Компани
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес