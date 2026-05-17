Компани след титлата с Байерн: Радостта е огромна, но цялостната ми оценка предстои

Наставникът на Байерн Мюнхен Венсан Компани не скри удовлетворението си след последния мач от сезона в Бундеслигата. Баварците завършиха сезона по категоричен начин, след като разгромиха Кьолн с 5:1. След последния съдийски сигнал играчите на Байерн вдигнаха трофея за шампионската титла. Радостта в лагера на германския гранд беше пълна, а Компани сподели радостта си от представянето на отбора и постигнатата цел през сезона.

Венсан Компани вдигна титлата, но вече мисли за следващия трофей

"Всеки сезон започва с надеждата отново да вдигнем Сребърната салатиера. Винаги е прекрасно, когато семейството ти е на трибуните, както и всички хора, които ни подкрепяха през целия сезон. Точно затова очаквах този уикенд с такова огромно нетърпение! Искам да видя как момчетата празнуват и се наслаждават на момента, защото този състав напълно го заслужава", заяви Компани.

"Летвата в този клуб винаги е вдигната много, много високо. Въпреки че спечелихме шампионската титла и имаме реалния шанс да постигнем дубъл през този сезон, аз все още виждам огромен потенциал за развитие в нашия състав. Основната ни цел остава непроменена - искаме да продължим да израстваме и да ставаме още по-добри през следващата година, независимо от успехите, които вече сме постигнали до момента", допълни белгиецът.

"Ще дам своята финална и пълна оценка за представянето на Байерн през сезона едва след като изиграем финала за Купата на Германия. Нашата работа за тази година все още не е приключила. Предстои ни изключително важен мач, в който сме длъжни да дадем всичко от себе си", заяви специалистът.

