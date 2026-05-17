"Вълците" изядоха "орлите", Юве се издъни фамозно, Милан и Наполи дишат спокойно: Резултати от Серия А

Рома победи Лацио в градското дерби на Рим от 37-ия кръг на Серия А. В герой за "вълците" се превърна Джанлука Манчини , който отбеляза два гола, за да изкачи тима в зона Шампионска лига. Наполи и Милан също записаха важни успехи. Друг гранд - Ювентус, направи фамозна издънка. "Старата госпожа" загуби с 0:2 срещу неиграещия за нищо Фиорентина и падна до шестата позиция кръг предия края на шампионата.

Сбиване беляза римското дерби

Головете на Манчини във вратата на Лацио бяха сходни един с друг. Той откри резултата в 40-ата минута, засичайки центриране на Николо Пизили, а след това повтори изпълнението в 66-ата, но този път след подаване на Пауло Дибала. Последва дежурно сбиване в дербито и двата отбора завършиха с по човек по-малко. Уесли Франса бе изгонен от Рома, а от Лацио - Николо Ровела.

Рома е четвърти със 70 точки и две повече най-близките преследвачи. Първият от тях е Комо, който надви Парма с 1:0 с попадение на Алберто Морено. Вторият е Ювентус, който загуби с 0:2 от Фиорентина. Головете за гостите реализираха Шер Ндур и Роландо Мандрагора.

Милан е равен по точки с Рома и заема третото място. "Росонерите" надвиха с 2:1 Дженоа с попадения на Кристофър Нкунку от дузпа и Закари Атекаме. Наполи е с три точки повече на второ място след успеха си с 3:0 срещу Пиза с голове на Скот Мактоминей, Амир Рахмани и Расмус Хьойлунд.

Резултати от 37-ия кръг в Серия А

Рома - Лацио 2:0

Комо - Парма 1:0

Дженоа - Милан 1:2

Ювентус - Фиорентина 0:2

Пиза - Наполи 0:3

