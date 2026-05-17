Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

17 май 2026, 16:23 часа 825 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Условията на САЩ да има мирни преговори: Иранската агенция "Фарс" с информация

Съединените американски щати са уточнили какви са техните условия, за да има мирни преговори с Иран - това съобщи иранската информационна агенция "Фарс" (Fars News). За момента преговорите между двете държави не отбелязват никакъв напредък и американски медии вече спекулират, че до дни войната може да бъде подновена - с нови американски и израелски въздушни удари и евентуални сухопътни операции, включително на спецчасти за овладяване на обекти в Иран, в които се смята, че има обогатен уран.

Какви са условията на САЩ за мирни преговори към момента:

  1. Никакви обезщетения или изплащане на нанесени във войната щети на Иран
  2. Иран да прехвърли 400 кг уран на САЩ
  3. Само едно ядрено съоръжение в Иран остава активно (не е уточнено кое)
  4. Нито един от замразените активи на Иран в чужбина няма да бъде размразен предварително

Примирието сега е заради преговорите, не е гарантиран мир

  1. Предварителни условия на Иран за каквито и да било преговори:
  2. Пълно прекратяване на огъня на всички фронтове, особено в Ливан
  3. Отмяна на всички антиирански санкции
  4. Освобождаване на замразени в чужбина ирански активи
  5. Обезщетение за нанесените военни щети
  6. Признаване на суверенитета на Иран над Ормузкия проток

Ивайло Ачев Редактор
