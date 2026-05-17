Условията на САЩ да има мирни преговори: Иранската агенция "Фарс" с информация

Съединените американски щати са уточнили какви са техните условия, за да има мирни преговори с Иран - това съобщи иранската информационна агенция "Фарс" (Fars News). За момента преговорите между двете държави не отбелязват никакъв напредък и американски медии вече спекулират, че до дни войната може да бъде подновена - с нови американски и израелски въздушни удари и евентуални сухопътни операции, включително на спецчасти за овладяване на обекти в Иран, в които се смята, че има обогатен уран.

Какви са условията на САЩ за мирни преговори към момента:

Никакви обезщетения или изплащане на нанесени във войната щети на Иран Иран да прехвърли 400 кг уран на САЩ Само едно ядрено съоръжение в Иран остава активно (не е уточнено кое) Нито един от замразените активи на Иран в чужбина няма да бъде размразен предварително

Още: Тръмп със сигнал, че предава Тайван и с обиди към BBC и The New York Times заради Иран (ВИДЕО)

Примирието сега е заради преговорите, не е гарантиран мир

Предварителни условия на Иран за каквито и да било преговори: Пълно прекратяване на огъня на всички фронтове, особено в Ливан Отмяна на всички антиирански санкции Освобождаване на замразени в чужбина ирански активи Обезщетение за нанесените военни щети Признаване на суверенитета на Иран над Ормузкия проток

Още: За да се говори изобщо за мир: Иран постави ултиматум от 5 условия на САЩ