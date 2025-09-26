Войната в Украйна:

Желязков и Гутериш обсъдиха крехкия световен мир

26 септември 2025, 08:19 часа 276 прочитания 0 коментара
Желязков и Гутериш обсъдиха крехкия световен мир

България приветства инициативата ООН-80 като стъпка към по-силна организация и подкрепя приоритетите, свързани с реформите, гарантиращи целите на Организацията за мир и сигурност, устойчиво развитие и защита на човешките права. Това заяви премиерът Росен Желязков на срещата му с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Двамата разговаряха в рамките на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

ОЩЕ: Росен Желязков: Децата от украинските територии, окупирани от Русия, трябва да бъдат незабавно върнати по родните им места (ВИДЕО)

"Изразихме нашите притеснения за продължаващите в световен аспект напрежения, които отдалечават отделните държави от постигането именно на тези цели, но и оптимизъм, че има много възможности, в това число чрез науката и технологиите, да се постигнат тези цели", добави Желязков.

От своя страна генералния секретар на ООН Антонио Гутериш бладодари за подкрепата за реформите и поздрави България по случай отбелязването на 70-ата годишнина от членството на страната ни в Организацията на обединените нации. Ролята на България в европейския контекст, като страна от Черноморския район и предизвикателствата от това също бяха тема на разговора между Желязков и Гутериш.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В хода на срещата министър-председателят Росен Желязков представи новия постоянен представител на България Гергана Караджова, която ще се присъедини от тази година начело на мисията ни в Ню Йорк.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
ООН Росен Желязков Антонио Гутериш
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес