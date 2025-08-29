След Фон дер Лайен: Председателят на Европейския съвет също идва в България

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща идва на 4 септември в България, където ще има среща с премиера Росен Желязков, се казва в разпространено днес изявление на Съвета за медиите. Преди това същия ден Коща ще посети и Румъния за разговори с президента Никушор Дан. Визитата му идва след обявеното посещение на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен у нас на 31 август: Урсула фон дер Лайен идва в България: Ето причината.

"Обиколка на столиците"

Визитата е в рамките на "Обиколка на столиците" на Антонио Коща - тя се провежда в повечето европейски страни. Там той ще провежда срещи с техните лидери, на които ще обсъди главните политически приоритети и работните методи на Европейския съвет, предава БТА.

Още: Антонио Коща поиска от Китай да работи за край на войната в Украйна

Снимка: БГНЕС

Обиколката ще се проведе между 1 и 19 септември и ще обхване повечето държави членки на ЕС. Целта е Коща да събере мненията от националните лидери за състоянието на ЕС.

"През следващите три седмици ще пътувам из Европа и ще се срещам с лидерите на ЕС в техните столици. Тези разговори ще помогнат за оформянето на общия ни дневен ред през следващите месеци. Като председател на Европейския съвет, мой дълг е да изслушвам и да разбирам приоритетите на всички лидери – особено в тези несигурни времена", заяви Коща в свое изявление.

Обиколката му беше открита с първа среща в Брюксел с белгийския премиер Барт де Вевер.

Още: Из македонските медии: Антонио Коща, пулсът на София и кръвното на Скопие