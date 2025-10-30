Управляващите стартираха процедурата за избор на шеф на ДАНС

Със 125 гласа "за", 71 "против" и трима "въздържали се" парламентът прие новите процедурни правила за избор на председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и официално даде старт на процедурата по избора на титуляр на поста. Подкрепа дойде от управляващите формации – ГЕРБ, БСП, "Има такъв народ" и "ДПС-Ново начало". Срещу решението гласуваха "Продължаваме промяната – Демократична България", "Възраждане", "Алианс за права и свободи", МЕч и "Величие".

След последните промени в законите за службите и отхвърленото вето на президента Румен Радев, процедурата предвижда Министерският съвет да има 7 дни, за да номинира кандидат за поста. След това ще се извършат задължителни проверки – за принадлежност към бившата Държавна сигурност и за достъп до класифицирана информация. Целият процес трябва да приключи до началото на декември, когато се очаква ДАНС да има постоянен председател. Още: Има кворум, но няма заседание: Шефът на ДАНС пак за зелен хайвер в парламента

Дебатът

По време на дебатите в пленарната зала Златан Златанов от "Възраждане" предложи четири промени в процедурните текстове, включително изискване кандидатите да подават декларация за отказ от евентуално чуждо гражданство преди номинацията. Исканията му обаче бяха отхвърлени, като едва 58 депутати ги подкрепиха.

Междувременно съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов коментира пред медиите, че възможните кандидати за поста са двама – временно изпълняващият длъжността шеф на антикорупционната комисия Антон Славчев и и.ф. председателят на ДАНС Деньо Денев. Именно отказът на президента Радев да подпише указ за назначаването на Денев като титуляр доведе до законовите промени, които прехвърлиха избора на ръководителя на агенцията от държавния глава към парламента. Още: Пеевски ще реши кой от двата си коня да заложи": Божанов за Деньо Денев и Антон Славчев

С приетите правила управляващите формално поемат контрола върху процедурата по избор на ръководството на една от ключовите служби за национална сигурност. Очаква се Министерският съвет да внесе номинацията още през следващата седмица, а Народното събрание да гласува окончателното решение до края на годината.