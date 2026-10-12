Как ще реагираме след атаката с дронове: Йотова готви нота, но без активиране на чл. 4 по договора с НАТО

Останки от дронове все още не са открити след атаката на корабите в Черно море. Подводен специален дрон вече изследва потъналия кораб, така че предстои да разберем. Чакаме доказателствата, за да може да оформим становището си и да предприемем необходимите мерки. Това заяви президентът Илияна Йотова в ефира на bTV. Още: Турски медии: България планира спешни преговори с Турция и Румъния, иска забрана за дронове над Черно море

Какво ще направим след атаката с дронове в Черно море?

По думите ѝ тогава, когато има доказателства, тогава България ще предприеме всички мерки. Ще има нота, дипломатически преговори и всичко, което е необходимо в една такава ситуация, тъй като КСНС остро осъди тази атака, подчерта Йотова.

Той посочи, че всички по време на КСНС били убедени България да не активира член 4 по договора с НАТО. Твърде много зачестиха нападенията на кораби в Черно море и трябва да бъдем внимателни кога активираме член 4 по договора с Алианса, за да не бъде девалвиран текстът от пакта, обясни Йотова. Припомняме, че член 4 гласи, че членовете на Организацията на Северноатлантическия договор се консултират извънредно помежду си, когато някой от тях прецени, че неговата територия, политическа независимост или сигурност са застрашени.

Илияна Йотова добави, че това, което е поискала България от ЕС, е една по-точна конкретика за новоприетата стратегия за Черно море, както и България да има възможността да се обръща към всички системи за видеонаблюдение, с които разполага ЕС.

Йотова заяви още, че България може да участва много активно в една коалиция за мир.

Тя добави още, че не е знаела за визитата на шефа на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски - Кирило Буданов в България. Причината - такива срещи били тайни и секретни.

Йотова посочи, че разсъждава върху три варианта за войната в Украйна - на основата на малките стъпки в споразумение за Черно море или енергийно примирие, примирие, което да бъде обвързано с европейско предложение на масата на преговорите с всички предложения, които ЕС може да направи и многопластова дипломация за истински мир.

Тя бе категорична, че Европа повече не може да стои във фоайето и в менюто за края на войната в Украйна.

Казусът с "Петричкия Ескобар"

Йотова заяви, че е гледала кадрите с побоя, който е извършител Огнян Атанасов, известен още като "Петричкия Ескобар" в централния софийски затвор. Уточни обаче, че е взела решението си за неговото помилване на база на здравословното състояние на Атанасов и това, което е дадено като съвет от експертната здравна комисия.

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