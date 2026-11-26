"Демократична България" депозира своя законопрект за лични инвестиционни сметки за новородените български деца. Така наречената идея Сметка "Бъдеще" беше представена още през септември и формацията определи като най-голямата си идея досега. "Даваме си ясна сметка, че това е тема по-голяма от нас, по-голяма от "Демократична България", по-голяма от "Прогресивна България", по-голяма от 52-ото Народно събрание. За това без свян ще търсим подкрепа от всички политически сили", каза депутатът от "Демократична България" Йордан Иванов.

"1000 евро за всяко новородено българско дете"

"Демократична България" предлагаме от 1 януари 2027 г. държавата да инвестира 1000 евро за всяко новородено българско дете в негова лична инвестиционна сметка", обяви депутатът Иванов, който прогнозира, че тези пари ще растат през годините на световните пазари и са наследяеми и неприкосновени.

Той даде пример, че такъв модел в САЩ, в Германия, в Гърция и в Израел. "Тези държави правят това в отговор на предизвикателствата пред пенсионните им системи, а в България ще има отделно голяма добавена стойност, поради факта, че има много спестени пари в българските банки, но няма висока инвестиционна култура", заяви още Иванов.

Кой ще инвестира?

Законодателната инициатива предвижда и къде ще се инвестират тези пари.

Владислав Панев обясни, че според предложението те трябва да бъдат инвестирани в борсови и индексни фондове на развити капиталови пазари, а кой ще ги инвестира - се предвижда управителен съвет от Министерство на финансите, БНБ и КФН, които да изберат фонд мениджър, за да се управляват по най-качествения начин. ОЩЕ: ДБ представи най-голямата си идея: Как българските деца да имат по 300 000 евро след години (ВИДЕО)