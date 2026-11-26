Сайтът на "Да, България" е станал обект на две хакерски атаки за два дни. Това съобщи Симеон Ставрев, общински съветник от "Демократична България" в Столичния общински съвет.

"Тази седмица сайтът на „Да, България“ беше атакуван два пъти. И двете атаки бяха DDoS. При такава атака сайтът се залива с огромен брой фалшиви посещения, докато сървърът не издържи и сайтът спре да се отваря. При първата атака към сайта бяха изпратени над 6 милиона заявки за 1 час. При втората атака заявките бяха над 1 милион за 12 минути", написа той.

По думите му най-учудващото е откъде е дошла втората атака.

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"Част от нея беше през български IP адреси, а не само от чужди сървъри, както очаквахме. Някой е решил, че си струва да атакува сайта на демократична партия и от територията на България", коментира Ставрев.

"Не знаем кой стои зад атаките. Те обаче бяха професионални и упорити. Нападателите пробваха различни начини да заобиколят защитата. Няма да стане. Сайтът работи, а защитата му е подобрена. Благодаря на колегите, които прекараха вечерите си в борба с атаките", добави той.

"Преди две седмици писах за хибридната война: фалшиви сигнали за бомби, кибератаки, фалшиви новини. Това е същото. Целта е да ни изтощи и да ни накара да млъкнем", категоричен е политикът.

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