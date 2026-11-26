„Продължаваме промяната“ и „Възраждане“ увеличават електоралната си подкрепа след президентските избори. Регистрира се ръст в положителните оценки към президентската институция. Това сочат данните от проучване на „Тренд“ по поръчка на „24 часа", което е посветено на обществените нагласи спрямо основните институции и политическите формации. Изследването е реализирано в периода между 14 и 21 ноември чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1001 души. Още: С гласове от Пеевски и ГЕРБ ли Йотова спечели убедително изборите: Говори Евгений Кънев (ВИДЕО)

Близо две към едно е съотношението между предпочитащите настоящият кабинет да продължи да управлява и тези, които искат предсрочни парламентарни избори.

През ноември 23% от българите оценяват положително работата на 52-рото Народно събрание, докато 65% дават отрицателна оценка. Правителството се ползва с одобрението на 35% от българите, а отрицателните оценки достигат 53%.

И при двете институции делът на положителните оценки остава без промяна спрямо предходния месец, но отрицателните оценки продължават да нарастват.

Хората предпочитат кабинетът "Радев" да остане пред това да си ходи

Снимка: МС

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Близо половината от българите (48%) оценяват положително работата на президентската институция, а 43% – отрицателно. След победата на президентските избори държавният глава регистрира ръст от 8 процентни пункта в положителните оценки спрямо предходния месец.

„Прогресивна България“ запазва първата позиция с подкрепата на 38,3% от гласуващите, следвана от ГЕРБ-СДС с 14,2%. И при двете формации не се регистрира съществена промяна спрямо предходния месец.

След президентските избори се отчита ръст в електоралната подкрепа за „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“. ПП заема третата позиция с 9,7%, отбелязвайки ръст от 1,6 процентни пункта спрямо октомври. „Възраждане“ увеличава подкрепата си с 2,3 процентни пункта до 8,6%, измествайки ДБ от четвъртото място.

Подкрепата за ДБ остава сходна с тази от предходния месец (6,9%). ДПС получава подкрепата на 6,2% от гласуващите. Под прага за влизане в парламента остават БСП (3,8%), МЕЧ (3,6%), „Величие“ (2,9%) и „Сияние“ (2,2%).

Половината от българите (50%) предпочитат настоящото правителство да продължи да управлява, докато 26% смятат, че е по-добре да се проведат предсрочни парламентарни избори.

Подкрепата за провеждането на нови избори очаквано е концентрирана сред електоратите на опозиционните формации – близо две трети от избирателите на ГЕРБ, шестима на всеки десет избиратели на ПП и ДБ, както и четирима на всеки десет привърженици на „Възраждане“ и ДПС.

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