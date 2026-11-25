Протести в защита на кмета на Варна Благомир Коцев се провеждат в редица градове у нас. Демонстрация в негова подкрепа започна и в София. Гражданите се събраха на улица „Георгий Сава Раковски“. Движението в района е блокирано.

Протестът преминава под наслов „Заедно с Благо срещу мафията“, а мястото не е избрано случайно. По думите на организаторите именно там се намира централата на една от икономическите групировки, свързвани с Варна, които според тях са узурпирали влиянието в страната. В демонстрацията в София участват и народни представители от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

"Благодаря ви, че сте тук, защото днес заедно изпращаме едно важно послание: "Няма да стане по този начин". Когато отвлякоха Благо с прокуратурата, още си спомням на протеста в община Варна, че бяхме горе-долу толкова хора и си обещахме, че няма да се откажем, докато Благо не стане отново свободен. Тогава си обещахме, че ще ги бием в съда, на площада, в Европа и на изборите. Сега сме във втора серия на същия мач. Европа вече се задейства, европейските кметове застанаха зад Благо днес, по-малко от 24 часа, след като го отстраниха. Еврокомисията и Европарламента обсъждат казуса. Ако трябва ще отидем на избори, но Варна ще бъде свободна от мутрите", заяви лидерът на ПП Асен Василев.

Отстраняването

В понеделник, 23 ноември, Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна реши да прекрати пълномощията на кмета Благомир Коцев. Това съобщи председателят на комисията Велин Жеков. Решението е взето след постъпили сигнали до ОИК, свързани с отпуските на Коцев през миналата година, когато той беше задържан и се намираше в ареста. Отстраняването на Коцев подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Административен съд – Варна.

Предисторията

Решението на ОИК идва година след получаването на два сигнала от 3 и 4 ноември 2025 година с искане да бъдат проверени отпуските на Коцев по време на близо петмесечния му арест през 2025 г. Първият сигнал е подписан от Дамян Христов, а вторият от Биляна Якова-Атанасова. Те настояват за проверка на отпуските, ползвани от Коцев през тази и миналата година, и прекратяване на пълномощията му поради тяхната неправомерност.

В решението от 23 ноември ОИК преценява, че Коцев е отсъствал от работа без законово основание за повече от един месец по време на задържането си през 2025 г. Комисията приема, че кметът е имал право на 50 дни платен годишен отпуск, но не и да използва още 37 дни, прехвърлени от 2024 г. ОИК пише в решението, че кметът няма право и на неплатен отпуск, тъй като заема изборна длъжност и няма работодател, който да му го разреши.

Така комисията изчислява, че законният му отпуск е изтекъл на 12 септември 2025 г. От 15 септември тя приема отсъствието му за неоснователно, а от 16 октомври то вече надхвърля един месец, което е основание за прекратяване на мандата.

Решението идва, след като през февруари 2026 г. съдът обяви първоначалния арест на Коцев за незаконен, а впоследствие върна делото на прокуратурата заради съществени процесуални нарушения. До края на мандата на Коцев остава по-малко от година. По закон, ако ОИК прекрати правомощията му и решението влезе в сила, няма да се проведат частични избори. Вместо това Общинският съвет ще избере кой да довърши мандата му. Мнозинството в общинския съвет е формирано около ГЕРБ, „Възраждане“ и бизнес формациите „Алтернативата на гражданите“ и „Български гласъ“.