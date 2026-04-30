Какво рисува отново Борисов на старта на парламента?

30 април 2026, 11:27 часа
Снимка: БГНЕС
Какво рисува отново Борисов на старта на парламента?

Любопитен момент уловиха камерите на БНТ и фоторепортерите на място в пленарна зала по време на откриването на 52-рия парламент и първото тържествено заседание, по време на което депутатите положиха клетва и започнаха своята работа. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново прояви творчество по време на откриващите слова на парламентарните групи и почти един час в различни моменти бе сниман как рисува на лист пред себе си.

Камерите успяха в детайли да уловят лидера на ГЕРБ, който старателно с химикал рисува на лист хартия. Не се вижда съвсем ясно обаче какво точно е изобразено. 

Историята помни, че и в други ключови моменти Борисов е запълвал времето на парламентарната банка с творчески излияния. По време на дебатите по вотове на недоверие към кабинета "Желязков" например тогава в ролята си на мандатоносител той изслушваше критиките, докато старателно си рисува.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
