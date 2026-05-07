Кой е Александър Пулев - предложението на Румен Радев за вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

Александър Пулев ще е новият вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията в кабинета на Румен Радев и "Прогресивна България". Той е роден на 5 февруари 1981 г. в Пловдив, магистър е по финанси на Оксфордския университет и бакалавър по информационни системи и финанси на Университета в Мейн, САЩ. Професионалната му кариера преминава през: „УниКредит“, където четири години е бил директор „Инвестиционно банкиране“; Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), в която шест години е главен банкер; мениджър „Консултации по сделки“ в „Ърнст и Янг“.

Работил е в международни компании като „Ситигруп Глоубъл Маркетс“, „Браун Брадърс Хариман“ и „Дженеръл Електрик“.

Снимка: Министерство на иновациите

Дългогодишен опит във финансите, а и в политиката

Александър Пулев има дългогодишен опит в проектното финансиране и в структурирането на трансакции, вариращи от дялово инвестиране до синдикиране на хибриден и старши дълг. Управлявал е портфолио от стартиращи компании на „Булбанк“ и е бил координатор на програмата за рисков капитал на ЕБВР за Балканите.

Заместник-министър на транспорта и съобщенията е в служебното правителство, назначено от президента Румен Радев за периода от септември до декември 2021 г. След това е служебен министър на иновациите и растежа в двете служебни правителства на Гълъб Донев, назначени отново от тогавашния държавен глава Радев.

