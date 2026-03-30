Кой запали фитила на кабинета: Говори бившият премиер Росен Желязков

Правителството беше съставено трудно. Трябва да отдадем заслуженото и на АПС, и на ДПС, и на ПП-ДБ, които бяха много конструктивни през 2025 година. Протестът беше след запалването на фитила след внесения първи проектобюджет за 2026 година, който не беше добре параметриран. Имаше една самоувереност, че мнозинството може да преодолее тристранния диалог. Това запали фитила. Това заяви пред bTV кандидатът за народен представител от ГЕРБ и бивш премиер Росен Желязков. Още: След кабинета "Желязков", Gen Z се насочва към Сарафов: Ето какви са исканията им

Според него цялата вълна доведе дотам, че правителството да подаде оставка, след като мина успешно вотът на недоверие. "Правителството даде крачка назад, за да може държавата да върви напред. След оставката на правителството икономическите процеси на страната са готови да влязат безпроблемно в еврозоната", коментира Желязков.

Той подчерта, че кабинетът "Желязков" се е управлява от него и от министрите.

Росен Желязков благодари на министрите в кабинета, излъчени от БСП-Обединена левица.

Желязков уточни, че Конституцията е дала правото на правителството да се присъедини към Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп. "Нашето правителство имаше 24 часа, за да реагира. А дали ще се възползваме от това, зависи дали следващият парламент ще го ратифицира. Присъединяването към Съвета за мир на Тръмп е правилно и отново бих го направил", каза още Желязков.

