"Компетентен": Бойко Рашков хареса Демерджиев за вътрешен министър

Депутатът от "Продължаваме промяната" Бойко Рашков изрази подкрепа за Иван Демерджиев като възможен министър на вътрешните работи. Според него представителят на "Прогресивна България" разполага с нужните качества за поста.

"Смятам, че в добри ръце ще бъде силовото министерство, защото е компетентен, енергичен, активен колега. Мисля, че ще се справи със задачите. Освен това не е маловажно, че господин Демерджиев има опит вече в ръководството на МВР и малко опит като заместник-министър и министър на правосъдието", посочи Рашков, цитиран от БНР.

От своя страна депутатът от ГЕРБ и бивш вътрешен министър Даниел Митов избра по-предпазлив тон и отказа да даде оценка.

"Не мога да кажа кой ще бъде министър на каквото и да било, това си зависи от управляващото мнозинство. Само управляващите могат да си преценят кой е подходящ и кой не", коментира Митов.