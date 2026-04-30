"Компетентен": Бойко Рашков хареса Демерджиев за вътрешен министър

30 април 2026, 16:56 часа 1168 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Депутатът от "Продължаваме промяната" Бойко Рашков изрази подкрепа за Иван Демерджиев като възможен министър на вътрешните работи. Според него представителят на "Прогресивна България" разполага с нужните качества за поста.

"Смятам, че в добри ръце ще бъде силовото министерство, защото е компетентен, енергичен, активен колега. Мисля, че ще се справи със задачите. Освен това не е маловажно, че господин Демерджиев има опит вече в ръководството на МВР и малко опит като заместник-министър и министър на правосъдието", посочи Рашков, цитиран от БНР. Още: Демерджиев внесе яснота за кандидатите на "Прогресивна България" за ВСС

От своя страна депутатът от ГЕРБ и бивш вътрешен министър Даниел Митов избра по-предпазлив тон и отказа да даде оценка. Още: Демерджиев съобщи новината остава ли главсекът на МВР в кабинета "Радев"

"Не мога да кажа кой ще бъде министър на каквото и да било, това си зависи от управляващото мнозинство. Само управляващите могат да си преценят кой е подходящ и кой не", коментира Митов.

Ивайло Анев Отговорен редактор
