Петър Витанов оглави парламентарната група на "Прогресивна България", избраха и четирима зам.-председатели на Радев

Петър Витанов бе избран за председател на най-голямата парламентарна група в 52-рия парламент - формацията на Румен Радев "Прогресивна България", която спечели самостоятелно мнозинство с резултата от изборите на 19 април.

Галин Дурев, Владимир Николов, Слави Василев и професор Олга Борисов са избрани за заместник-председатели на парламентарната група на "Прогресивна България".

Кой е Петър Витанов?

Петър Витанов е евродепутат от 2019 до 2024 г. и ръководител на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент, като е работил активно по темата за зеления преход и отстояването на идеята, че трансформацията трябва да се случи на справедлива социална цена.

Член е на Комисията по транспорт и туризъм (TRAN), Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVY), заместващ член в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред (LIBE).

През 2022 г. става координатор в Комисията по транспорт и туризъм за Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите (S&D). Петър Витанов е роден през 1982 г. Завършва Първа английска гимназия в София, а след това Международни отношения в Софийски университет „Св.Климент Охридски“ и Международни финанси в Нов български университет.

От 2013 до 2017 г. работи в Народното събрание на република България като държавен експерт в Дирекция „Международни връзки и протокол“. През 2017 г. е избран за народен представител от БСП в 44-то Народно събрание и участва в комисиите по външна политика и отбрана, както и в Делагацията в Парламентарната асамблея на НАТО и Делегацията в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. През 2019 г. е избран за европейски депутат с листата на Българската социалистическа партия.

Кой е Галин Дурев?

Галин Дурев вече е бил депутат в парламента - от „БСП- Обединена левица“. Той е доктор по „Политология“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Има магистратури по „Политически мениджмънт“ и „Защита на националната сигурност“. Работи като политолог и експерт по международни отношения и енергетика.

Кой е Владимир Николов?

Владимир Николов е легенда в българския волейбол, състезател от националния отбор и треньор. Обявен е за най-добър диагонал в света през 2010 г.

Обявен е за Мъж на годината за 2015 г. на България. На 8 май 2016 г. се провежда бенефисният му мач „Моята игра“. Хиляди фенове на българския волейбол се събират в залата, за да присъстват на събитието и да покажат подкрепата си към него.

Със събраните средства от билетите, той прави дарение на стойност 50 000 лева на Детското онкологично отделение към УМБАЛ „Св. Георги“. Той е „Заслужил гражданин“ на община Горна Малина за бронзов медалист от световното първенство 2006 г. в Япония.

Коя е Олга Борисова?

Проф. д-р Олга Борисова е заместник-декан на Юридическия факултет във Варненския свободен университет и най-младият професор по право в България.

Има богат опит както в академичните среди и последователно работи за изграждането на по-силна връзка между университетите и реалната икономика.