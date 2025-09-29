Консулството на Сърбия в Благоевград: Каква дейност развива и защо е точно там? Външно министерство обясни

Почетното консулство на Република Сърбия в Благоевград предизвика въпроси относно избора на локация и необходимостта си. Темата е обект и на парламентарен контрол от страна на депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев към външния министър Георг Георгиев, показа справка на Actualno.com.

В своето питане съпредседателят на "Да, България" уточнява, че с оглед ниския брой сръбски граждани на територията на областта не е ясна причината за избор на откриване на консулство именно в Благоевград, още повече, че областният град е на 70 километра от границата.

Освен това във въпроса си Мирчев иска информация и дали са налице данни за извършване на несвойствени за консулството дейности - по данни на външния министър Георгиев такива не са постъпвали във външно министерство.

"През 2022 г. Сърбия предложи откриване на второ консулство в Благоевград (първото е в Пловдив - бел.ред.), начело с почетно консулско лице с цел по-нататъшно подобряване на двустранното сътрудничество и засилване на връзките между двете страни. Сърбия номинира българския гражданин Митко Тонков Солаков за почетно консулско длъжностно лице, ..., от страна на МВнР не са изразени възражения относно кандидатурата му", пише Георгиев. Любопитна подробност е, че той уточнява как предвид "чувствителността" на отношенията между България и Северна Македония външно министерство е отбялзало "резерви" относно избора на седалище на консулствого в Благоевград.

Източник: Народно събрание

