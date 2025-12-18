Лайфстайл:

На комисия: Пада охраната на Борисов, Пеевски и всички депутати

С 18 гласа "за" депутатите от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в 51-ото Народно събрание приеха единодушно предложението на Ивайло Мирчев и група народни представители от ПП-ДБ, свързано с охраната на санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, тази на лридера на ГЕРБ Бойко Борисов и други депутати. Окончателното решение трябва да бъде взето от пленарна зала. Предложението би могло да влезе и още утре в дневния ред на парламента стига да има желание за това. 

Повече за законопроекта

Законопроектът предлага конкретно отмяна на две от основанията за използване на охрана на НСО, а именно – за народните представители и за други лица, за които комисията прави преценк, че са ажни за националната сигурност. 

Припомняме, че от ПП-ДБ многократно са повдигали въпроса за охраната на Пеевски, но днес самият той каза, че е склонен да се откаже от нея, ако депутатите вземат мерки срещу скпекулата. Срещу охраната на Пеевски и Борисов обаче е и протестът тази вечер.  Пеевски с оферта към ПП-ДБ и другите партии: Ето кога би се отказал от охраната и кабинета си (ВИДЕО)

Дебатът

Дебатът премина спокойно и без остри реплики.Първи се изказаха от ГЕРБ, които обявиха, че ще гласуват за законопроекта.

"Ние си даваме сметка в какви времена живеем в момента, правенето на закон за човек не е било добре, нито когато е в неговаполза, нито, когато е в негова вреда", заяеви Маноил Манев от ГЕРБ, който е председател на вътрешната комисия в парламента. 

От своя страна лидерът на "Да, България" Божидар Божанов отбеляза, че видимо законът не е за един човек. "В миналото сигурно е имало и други. Законът е такъв, който адресира един модел и той е, че под булото на класифицирана информация се осигуряват едни привилегии", каза Божанов. 

МЕЧ смятат, че охраната трябва да касае само най-важните длъжностни в държавата. "В останалото - би трябвало да се доверим на МВР и на тази служба не за другхо, а защото не звучи добре и не е етично гражданите да бъдат съотнесени към трета ръка хора и да бъдат охранявани по друг начин", каза проф. Николай Радулов. ОЩЕ: "Три дни няма протести и се самозабравиха": ПП-ДБ ще протестират срещу охраната на Пеевски и Борисов (ВИДЕО)

Деница Китанова
