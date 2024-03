Костадинов чел, че изборът на Путин не трябва да се признава, но го поздрави: ВИДЕО защо

Ето защо вчера написах и изпратих поздравителен адрес от името на Възраждане до руския президент Владимир Путин. И аз, като всеки един нормален българин, имам безпогрешен политически компас - щом родните "евроатлантици" ругаят някого или нещо, значи то е хубаво и полезно за България". Това написа във Фейсбук лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Партията му отдавна заема позиции, които са изключително угодни на режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. А поздравленията идват на фона на куп данни за какви фалшификации става въпрос на руските президентски избори - долните видеа (прилагаме и руски, и беларуски опозиционни източници) са показателни: Измислени гласове и мъртви души за Путин: Примери да искаш (ВИДЕО и СНИМКИ)

Legendary continuation of the "spy operation" of ballot stuffing at the "most transparent elections" in Russia



Users on the Internet have identified the video as one of the polling stations in St. Petersburg, which is located in a local school. The women in the video are… pic.twitter.com/DQ5EPDQfph