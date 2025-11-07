"Крадците са в стрес": Пеевски говори за записи от "Лукойл" и изнасяне на пари (ВИДЕО)

"Виждам истерията на партията на пуделите и на "Лукойл". Това трябваше да приключи преди две години, но тогава лицето Ники -Мики каза, че ще си подаде оставката и ще напуснат сглобката, ако това се случи. За това трябва сега да се действа много бързо", каза санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски пред медиите в парламента по адрес на акад. Николай Денков и във връзка с предложението на управляващите за особен управител в "Лукойл" след американските санкции и след провала на сделката на "Гънвор" за придобиване на рафинерията.

Пеевски увери, че няма никакви проблеми с горивата. "Запаси има, спряхме износа. Истерии има само в партията на "Лукойл"", смята той. Според него те трябва да знаят, че пачки няма да има.

Пеевски заговори за записи от "Лукойл"

Пеевски се надява като влезе особеният представител в "Нефтохим" да се види какви пари са взимали, кой е ходил в офисите на тази компания и кой се е возил се е като зелки и картофи отзад.

"Сигурно може да се намерят записи от там, да се види какво се случвало, как са извличали парите, как са носени в офиса, който продаде после някаква странна фирма. Крадците са в стрес", добави още Пеевски. ОЩЕ: Пропадна сделката за "Лукойл": Gunvor обяви защо се оттегля (СНИМКА)