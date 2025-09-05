Кучето е изяло преписката: Асен Василев иска да забърза освобождаването на Коцев (ВИДЕО)

Във връзка с призивите си за нахлуване в антикорупционната комисия и прокуратурата, Асен Василев обеща, че ако наистина не могат да намерят преписката за освобождаване на Благомир Коцев от ареста - депутатите от "Продължаваме промяната" ще влязат в деловодството на прокуратурата и ще помогнат в търсенето на документа, за да може тя незабавно да стине до съда и той да се произнесе.

Става въпрос за искането за изменение на мярката за задържане на варненския кмет, което се подава чрез прокуратурата, която е длъжна незабавно да изпрати делото в съда. Искането беше подадено чрез адвоката на Коцев Ина Лулчева на 29 август.

"Думата незабавно, поне доколкото аз съм учил български означава незабавно в рамките на един-максимум два дни. Не означава две или три седмици и да казваш: "Не мога да намеря преписката, кучето ми я изяде".

Варненският кмет Благомир Коцев е в ареста от 8 юли 2025 г. Причината беше сигнал на бизнесдамата Пламенка Димитрова за поискан подкуп от 15%, за да спечели тя обществена поръчка.

Призивът на Борисов за освобождаване на Коцев

Лидерът на "Продължаваме промяната" коментира и призива на Бойко Борисов за освобождаване на Коцев.

"Радвам се, че и Бойко Борисов най-накрая е видял, че това е абсолютно политическо обвинение, скалъпено срещу Благомир Коцев и че няма никаква причина той да бъде държан в ареста", смята Василев.

Според него разследването може да си върви и Коцев да си стои кмет на Варна. По думит му обаче, ако Борисов е бил честен, е щял да отиде на протеста и да сподели тези си виждания там. ОЩЕ: Борисов по домова книга: Кандидат за президент с ПП-ДБ, Благомир Коцев и пребитият шеф на МВР в Русе (ВИДЕО)