Адвокатът на Благомир Коцев иска да го пуснат от ареста (ВИДЕО)

Беше подадено искане за изменение на мярката на Благомир Коцев (бел. ред. задържане под стража), което се подава чрез прокуратурата, която е длъжна незабавно да изпрати делото в съда и се надявам, че другата седмица би следвало да се разгледа това искане на защитата от съда", каза адвокат Ина Лулчева във видео във "Фейсбук" страницата на "Продължаваме промяната". Тя се надява съдът да се увери, че вече десет месеца след началото на делото, няма никакви основания Коцев да стои в ареста.

Според нея не е имало основания и преди два месеца, но сега това е още по-ясно.

"Не би следвало да се създава впечатление, че чрез този арест се цели подмяна на вота на избирателя във Варна", каза Лулчева.

Припомняме, че варненският кмет Благомир Коцев беше задържан на 8 юли 2025 г. Причината беше сигнал на бизнесдамата Пламенка Димитрова за поискан подкуп от 15%, за да спечели тя обществена поръчка.

Протестите в негова подкрепа се възобновяват

На 3 септември в София ще се проведе нов протест на инициативата "Правосъдие за всеки" под мотото "Отпор срещу диктатурата". Демонстрацията започва в 18:30 ч. пред Съдебната палата, след което шествието ще премине покрай Народното събрание и ще достигне до Орлов мост, като по пътя са предвидени и "интересни отбивки". В предишните три демонстрации се включиха представители на политически партии, граждански организации, писатели и общественици.