24 февруари 2026, 10:50 часа 201 прочитания 0 коментара
Културният министър след първата си седмица: Имам само диригентски палки, а ми трябва магическа на Хари Потър

Директорът на Софийската филхармония, а отскоро - и служебен министър на културата Найден Тодоров, обобщи впечатленията си от първата си седмица на поста, намеквайки, че ще му е нужна магия, за да се справи с проблемите в сектора.

"Първа седмица в Министерството на културата. И се оказах със сериозен проблем - прерових палките вкъщи - всички се оказаха диригентски и нито една не е на Хари Потър", започна шеговито той.

"Отвъд шегата – секторът има реални трудности и те не са от вчера. Ако досега е имало пауза в разговора, тя приключва. Готов съм да чуя всички – директори, артисти, независими организации. музеи, археолози, галерии, книгоиздатели, библиотеки, читалища. … Всички", категоричен е Тодоров, който изложи своите виждания в пост във Фейсбук.

"Да си помагаме или поне - да не си пречим"

Той призова да се говори "честно и с дълга памет". "И ако проблемите са наистина толкова тежки (а те явно са), нека си отговорим и на въпроса, защо чак сега всичко стана нетърпимо. Аз не искам отговор на този въпрос. Но трябва да си отговорите сами на себе си. За да не се случва всичко това отново в бъдеще", коментира още диригентът.

По думите му културата не започва от един министър, който и да е той, и няма да свърши с него.

"Работата обаче трябва да се свърши. И винаги е по-добре, когато си помагаме, или поне - не си пречим", смята Тодоров.

Той обяви, че не е очаквал толеранс, дори нещо повече - било му е обещано, че няма да го получи.

Очаква обаче партньорство.

"А иначе - ние вече започнахме не само срещите, но и работата по възможните решения. И не - няма да можем да разрешим всички проблеми наведнъж, освен ако някой не намери палката на Хари и не ми я отстъпи за следващите три месеца. Но дори без нея - ще ги решаваме един по един, според степента на спешност и според възможностите ни за реакция", коментира още Тодоров.

Десислава Любомирова
