Украйна и българския национален интерес: Политици за годишнината от войната

Днес се навършват четири години от пълномащабна война на Русия в Украйна. По този повод от снощи сградата на Европейската комисия в Брюксел беше осветена в цветовете на Украйна, за да ни напомни за смелостта на украинския народ и силата му да устоява след четири години война, става ясно от публикация във "Фейсбук" профила на Европейската комисия в България.

Част от българските политици, предимно от ПП-ДБ също отправиха послания по повод годишнината чрез своите социални мрежи, а българският външен министър изрази позицията на страната по време на участие в европейски форум.

Реакцията на дипломат номер 1

Междувременно по време на редовното месечно заседание на Съвет „Външни работи“ на ЕС външният министър Надежда Нейнски подчерта, че четири години след началото на руската военна агресия е време да бъде сложен край на жестокостите чрез постигането на всеобхватен, справедлив и траен мир, основан на Устава на ООН и международното право.

Тя осъди продължаващите руски атаки срещу гражданската и енергийната инфраструктура на Украйна, особено през зимния период. Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук! Българският външен министър изтъкна необходимостта Украйна да получи надеждни и устойчиви гаранции за сигурност, които да възпират бъдеща агресия на европейския континент. По думите ѝ приносът на ЕС следва да бъде добре координиран с трансатлантическите партньори и да гарантира, че украинските въоръжени сили ще останат силни, способни и добре оборудвани. ОЩЕ: Киев сладко спеше: Украйна си спомня последния полет над мирния град преди инвазията (ВИДЕО) Посланията на политици и политически партии

В контекста на 4 години от началото на войната в Украйна и след участието на външния министър в "Съвет "Външни работи" не закъсняха и реакциите.

Евродепутатът Радан Кънев заяви, че положителното, с доза горчивина, за България е, че точно четири години след началото на войната, имаме външен министър, който може да заеме ясна, точна и политическа позиция, а не бюрократично клише.

Кънев отбелязва още, че Европа засега разбира залога, въпреки присъщата си разпокъсаност и външнополитическа слабост. Според него фактическото предателство на САЩ не се възприема, нито в Украйна, нито в Европа, като предопределен край на украинската съпротива. "Независима Украйна ще удържи не докато САЩ в подкрепят, а докато Русия я признае. И това може да е по-скоро от очакваното - “тръмпизация” на европейската външна политика не се очертава скоро", посочва още Кънев.

От своя страна съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" и заместник-председател на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков посочи, че след четири години разруха, съсипани съдби и отнети животи, подкрепата за Украйна трябва да е безусловна.

"Защото само тя гарантира мир в Европа, основан на силата на международното право", подчертава той.

"Да, България", които са част от ПП-ДБ излязоха с позиция по повод годишнината, посочвайки националният интерес на България, защитата на човешкия живот и постигането на справедлив мир в Украйна остават онези водещи ценности, от които няма да отстъпят и ще продължат да защитават във все по-динамичната и променяща се международна среда. ОЩЕ: Русия порази Киев и довърши ранени в линейка в Суми, терористичен акт в Лвов с убит полицай (ВИДЕО)