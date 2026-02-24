В крайна сметка: Вицепремиер за честни избори няма да има

Новата служебна власт прие промени в Устройствен правилник на Министерския съвет, но прави впечатление, че сред тях отсъства позицията на вицепремиер за честни избори.

Това се случва след като предвиденият аз длъжността Стоил Цицелков напусна поста миналия петък.

В документа, приет от служебното правителство, е записано е, че правителството се състои от министър председател и двама вицепремиери, от които единият ръководи и министерството на правосъдието и министри. Постът за "честни избори" е бил премахнат.

Още: ЕК отговори на ЦИК за Цицелков

В политическият кабинет на министър-председателят са осигурени 22 щата за съветници, към този на вицепремиерът и министър на правосъдието щатовете са 3, а при вицепремиерът по европейските средства - 9, предаде БНР.

Оставката на Цицелков

Стоил Цицелков се закле като вицепремиер по честните избори, но по-късно беше принуден да подаде оставка.

След тежък разговор със служебния премиер Андрей Гюров, той заяви, че депозира оставката си пред него и президента Илияна Йотова.

Още: "Гражданските наблюдатели са независими": Цицелков поиска оставки в ЦИК

"От 2 дни срещу мен тече масирана атака. Тя не е лична, аз съм удобна мишена. Тази атака е срещу кабинета "Гюров" и неговата основна мисия - стабилизиране на обстановката в страната и честни избори", каза Цицелков на брифинг в Министерския ствет.

Източник: БГНЕС

"Разговарях с премиера Гюров, не беше лесен разговорът. В такава ситуация няма лесни решения. Получих огромна подкрепа от екипа. Търсим правилния начин да защитим каузата на честните избори. Изглежда, че в този момент моята личност носи по-скоро негативи. Затова ще депозирам моята оставка пред премиера и президента”, каза той.

Цицелков обясни, че това е атака от кръгове, които знаят, че изборите ще бъдат проведени по правилата. "За тях това няма значение. Това е последен бой за запазване на влияние на хора, които най-вероятно няма да влязат в следващия парламент", заяви още той и добави, че няма да позволи този тип политика да дърпа надолу работата на кабинета.

Според него се вадят приключени административни въпроси от преди повече от 10 години и се задействат проверки, а целта била политическа. "Нямам обвинения, нямам присъди, нямам действащи ограничения", категоричен бе той. И подчерта, че ще търси правата си по съдебен ред срещу незаконното разпространяване на лични данни и злоупотреба с власт.

Още: Проверка по случая със Стоил Цицелков: ЦИК търси информация от МВнР

"Моето свидетелство за съдимост е чисто, както и моята съвест", каза вицепремиерът.

Особено яростна беше атаката към Цицелков от страна на ИТН.

Председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов показа и прочете присъда срещу Цицелков от парламентарната трибуна. Според думите му става въпрос за присъда от 23.09.2014 г. на Софийски градски съд, с която наказателната колегия на 12-ти въззивен състав с председател Величка Цанова потвърждава, че той е виновен, че на 8.05.2011 г. около 1.30 часа на бул. "Фритьоф Нансен" в София е управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда промила.

"По сегашния закон Цицелката трябва да е в затвора", отчете Йорданов, като добави, че Цицелков е оказал съпротива при ареста.

"Цицелков има още две криминални регистрации за наркотици, вторият път е за 55 грама марихуана, което са около 220 цигари. Това не е за употреба, това си е дилър. Дилърите на марихуана ходят с подобно количество", смята още Йорданов.

Тошко Йорданов отбеляза, че Цицелков веднага трябва да изхвърлич, защото е обида за българското общество и за парламентаризма.