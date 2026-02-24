"Комисията на ЕС няма правомощия в България": Цицелков отрече да има забрана за избори

Външната комисия на ЕС няма дейности вътре в ЕС. Кой, как и при какви условия провежда и наблюдава избори в България е решение само и единствено на българските власти.

Това написа на своята Фейсбук страница подалият оставка вицепремиер по честните избори Стоил Цицелков, коментирайки казуса дали има "забрана да наблюдава избори".

Такавa забрана не само не ми е налагана, но и не съществува, категоричен е той.

"Само българските власти имат юрисдикция"

"Понеже виждам, че политическата атака от страна на ръководството на изборната ни комисия е успяла да убеди част от обществото, че едва ли не "имам забрана да наблюдавам избори", "да наблюдавам избори в ЕС" или други подобни дивотии, искам всички ясно да разберат следното: Такавa забрана не само не ми е налагана, но и не съществува", коментира той.

По думите му кой, как и при какви условия провежда и наблюдава избори в България е решение само и единствено на българските власти.

"В цитирания период съм работил за множество европейски и международни организации, което няма абсолютно никакво отношение към ЦИК. Основен принцип на международното изборно наблюдение е независимостта", пише още той.

Цицелков е категоричен, че външната комисия на ЕС няма дейности вътре в ЕС, подобно на МВнР, за разлика от МВР. Той счита за нужно да обясни нещата ката, че да го "разбере и четиригодишно дете, защото явно нивото е такова".

"Казвам, че това е политическа атака, защото е недопустимо дори да предположим, че подготвени юристи, чиято единствена отговорност е да организират и гарантират изборите, не разбират собствените си правомощия и обхвата на юрисдикцията си. Още по-недопустимо е да не осъзнават колко нищожно и юридически абсурдно е желанието им да изискват вътрешни административни данни от независими организации", смята Цицелков.

Критики към ЦИК

Той не иска сагата по темата да продължава, защото ни очакват сложни избори с много подводни камъни и "е крайно време хората, които получават средно по 171 000 лв., да започнат да си вършат работата".

"След проверката на Конституционния съд стана ясно, че не я вършат добре. Това не са лични грешки от миналото, а реални нарушения, които се отразяват на състава на парламента. За цялата сюрия хора, които имаха нужда от тези редове, но твърдят, че са юристи: вие сте "йористи" и правна лудост с удоволствие ще ви включи в класацията за 2026 г.", написа още Цицелков.

Той разкритикува ръководството на ЦИК, че няма право да кадрува в ОС към ЦИК, нито в РИК, ОИК или СИК. "Въпреки това, по времето когато бях председател, те успешно бламираха включването на нови членове чрез дейното си бездействие, нарочно и неоправдано, в нарушение на собствените им правила. Иначе са много морални и никога не се пие алкохол", пише Цицелков.

Той се зарече, че това са последните му думи по темата и от тук нататък ще споделя само градивни и структурни предложения как това да не се случи отново след изтичането на мандата или оставката на част от този състав.