24 февруари 2026, 8:20 часа 408 прочитания 0 коментара
От ГЕРБ алармират: Всички нови областни управители са свързани с ПП-ДБ (СПИСЪК)

Вече е сигурно: изборите няма да бъдат честни! Тази вечер служебния премиер смени всички 28 областни управители. Всички, които са назначени на техните места са САМО от ПП-ДБ! Това написа във Facebook пиарът на ГЕРБ Никола Николов.

Ето какво още написа той:

Тази политическа хунта не е спечелила избори и няма право да провеждат подобен преврат. От това действие на служебното правителство категорично и завинаги стават ясни най-малко 2 важни неща: 1. Андрей Гюров не е независим, а марионетка на ПП и ДБ! 2. Служебният кабинет няма да организира честни избори по правилата, а изборите ще бъдат политическа вакханалия на ПП-ДБ!

Запознахте със списъка на новите областни управители и тяхната политическа ангажиранист и си направете изводите:

  1. Благоевград - Николай Куколев - ПП
  2. Бургас - Добромир Гюлев - ДБ
  3. Варна - Атанас Михов - ПП
  4. Валентин Михайлов - Велико Търново - ПП
  5. Видин - Иван Иванов - ДСБ
  6. Враца - Стефан Стефанов - ПП
  7. Габрово - Асен Даскалов - ДСБ (областен шеф на партията)
  8. Добрич - Асен Атанасов - ПП
  9. Кърджали - Здравко Тодоров - ДСБ
  10. Кюстендил - Кристиан Иванчов - ПП
  11. Ловеч - Поля Върбанова - ДСБ
  12. Монтана - Михаил Иванов - ДСБ
  13. Пазарджик - Любомир Гечев - ПП (зам.-кмет на Куленски)
  14. Перник - Георги Недев - ДСБ
  15. Плевен - Александър Йотков - ДБ
  16. Пловдив - Владислав Попов - ПП
  17. Русе - Орлин Пенков - ПП
  18. Разград - Огнян Обрешков - ДБ
  19. Силистра - Димитър Караджов - Радев/БСП
  20. Сливен - Маринчо Христов - ПП
  21. Смолян - Зарко Маринов - ДБ
  22. София - Вяра Тодева - ПП
  23. Софийска област - Иван Димитров - ДБ
  24. Стара Загора - Ива Радева - ДСБ
  25. Търговище - Радослав Бойчев - ПП
  26. Хасково - Гинка Райчева - ПП
  27. Шумен - Марин Маринов - ПП
  28. Ямбол - Биляна Кавалджиева-Димитрова - ПП

Както се казва - по делата им ще ги познаете… И най-вече - Андрей Гюров.

Елин Димитров
