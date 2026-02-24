От ГЕРБ алармират: Всички нови областни управители са свързани с ПП-ДБ (СПИСЪК)

Вече е сигурно: изборите няма да бъдат честни! Тази вечер служебния премиер смени всички 28 областни управители. Всички, които са назначени на техните места са САМО от ПП-ДБ! Това написа във Facebook пиарът на ГЕРБ Никола Николов.
Ето какво още написа той:
Тази политическа хунта не е спечелила избори и няма право да провеждат подобен преврат. От това действие на служебното правителство категорично и завинаги стават ясни най-малко 2 важни неща: 1. Андрей Гюров не е независим, а марионетка на ПП и ДБ! 2. Служебният кабинет няма да организира честни избори по правилата, а изборите ще бъдат политическа вакханалия на ПП-ДБ!
Запознахте със списъка на новите областни управители и тяхната политическа ангажиранист и си направете изводите:
- Благоевград - Николай Куколев - ПП
- Бургас - Добромир Гюлев - ДБ
- Варна - Атанас Михов - ПП
- Валентин Михайлов - Велико Търново - ПП
- Видин - Иван Иванов - ДСБ
- Враца - Стефан Стефанов - ПП
- Габрово - Асен Даскалов - ДСБ (областен шеф на партията)
- Добрич - Асен Атанасов - ПП
- Кърджали - Здравко Тодоров - ДСБ
- Кюстендил - Кристиан Иванчов - ПП
- Ловеч - Поля Върбанова - ДСБ
- Монтана - Михаил Иванов - ДСБ
- Пазарджик - Любомир Гечев - ПП (зам.-кмет на Куленски)
- Перник - Георги Недев - ДСБ
- Плевен - Александър Йотков - ДБ
- Пловдив - Владислав Попов - ПП
- Русе - Орлин Пенков - ПП
- Разград - Огнян Обрешков - ДБ
- Силистра - Димитър Караджов - Радев/БСП
- Сливен - Маринчо Христов - ПП
- Смолян - Зарко Маринов - ДБ
- София - Вяра Тодева - ПП
- Софийска област - Иван Димитров - ДБ
- Стара Загора - Ива Радева - ДСБ
- Търговище - Радослав Бойчев - ПП
- Хасково - Гинка Райчева - ПП
- Шумен - Марин Маринов - ПП
- Ямбол - Биляна Кавалджиева-Димитрова - ПП
Както се казва - по делата им ще ги познаете… И най-вече - Андрей Гюров.
