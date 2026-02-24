От ГЕРБ алармират: Всички нови областни управители са свързани с ПП-ДБ (СПИСЪК)

Вече е сигурно: изборите няма да бъдат честни! Тази вечер служебния премиер смени всички 28 областни управители. Всички, които са назначени на техните места са САМО от ПП-ДБ! Това написа във Facebook пиарът на ГЕРБ Никола Николов.

Тази политическа хунта не е спечелила избори и няма право да провеждат подобен преврат. От това действие на служебното правителство категорично и завинаги стават ясни най-малко 2 важни неща: 1. Андрей Гюров не е независим, а марионетка на ПП и ДБ! 2. Служебният кабинет няма да организира честни избори по правилата, а изборите ще бъдат политическа вакханалия на ПП-ДБ!

Запознахте със списъка на новите областни управители и тяхната политическа ангажиранист и си направете изводите:

Благоевград - Николай Куколев - ПП Бургас - Добромир Гюлев - ДБ Варна - Атанас Михов - ПП Валентин Михайлов - Велико Търново - ПП Видин - Иван Иванов - ДСБ Враца - Стефан Стефанов - ПП Габрово - Асен Даскалов - ДСБ (областен шеф на партията) Добрич - Асен Атанасов - ПП Кърджали - Здравко Тодоров - ДСБ Кюстендил - Кристиан Иванчов - ПП Ловеч - Поля Върбанова - ДСБ Монтана - Михаил Иванов - ДСБ Пазарджик - Любомир Гечев - ПП (зам.-кмет на Куленски) Перник - Георги Недев - ДСБ Плевен - Александър Йотков - ДБ Пловдив - Владислав Попов - ПП Русе - Орлин Пенков - ПП Разград - Огнян Обрешков - ДБ Силистра - Димитър Караджов - Радев/БСП Сливен - Маринчо Христов - ПП Смолян - Зарко Маринов - ДБ София - Вяра Тодева - ПП Софийска област - Иван Димитров - ДБ Стара Загора - Ива Радева - ДСБ Търговище - Радослав Бойчев - ПП Хасково - Гинка Райчева - ПП Шумен - Марин Маринов - ПП Ямбол - Биляна Кавалджиева-Димитрова - ПП

Както се казва - по делата им ще ги познаете… И най-вече - Андрей Гюров.

