Поредна авария остави на стуидено част от центъра на София

Поредна авария остави част от центъра на София е без парно и топла вода. Това се вижда от справка на сайта на "Топлофикация - София". Засегнати са абонатите на дружеството в района между ул. „Панагюрище“, ул. „Г. С. Раковски“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“ и ул. „Константин Стоилов“. Очаква се възстановяване на топлоподаването на 25 февруари в 19:00 часа.

В сряда към 14.00 часа се очаква да бъде възстановено топлоподаването и за абонатите на ул. „Якубица“ № 9 и 9А, както и ул. „Галичица“ № 30А в „Лозенец“.

В ж.к. „Гео Милев“ поради аварии без парно и топла вода до 25 февруари по обяд ще са абонатите на „Топлофикация - София“ на ул. „Гео Милев“ № 5, 7, 9 и ул. „Христо Максимов“ № 6, 10.