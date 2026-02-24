ЕК отговори на ЦИК за Цицелков

На Стоил Цицелков е наложена 5-годишна забрана за участие в мисии за наблюдение на избори на ЕС. Това потвърдиха от Европейската комисия.

Според информацията санкцията е наложена заради неспазване на Кодекса за поведение по време на мисия през 2020 г.

Казусът "Цицелков"

Вчера на заседание ЦИК поиска министърът на външните работи Надежда Нейнски да попита ЕК за забраната на Стоил Цицелков, за да се изяснят причините за наложеното ограничение.

Цицелков отказа да подаде молба за напускане на Обществения съвет към ЦИК, както го призова председателят Камелия Нейкова. Така той отказа да си тръгне сам, а от ЦИК, чрез външното ни министерство, изпратиха писмо до Европейската комисия по случая.

БНТ получи обяснение от ЕК по казуса на запитване, отправено миналата седмица. От него става ясно, че заради неспазване на Кодекса за поведение по време на мисия като наблюдател през 2020 година, на Цицелков е била наложена 5-годишна забрана да участва в мисии за наблюдение на избори на ЕС.

"ЦИК е поискал. Аз не съм видяла писмото по разбираеми причини, тъй като съм тука. Това, което аз знам, че Комисията излезе със становище по този въпрос. Ще видя писмото и ако трябва да се предприемат някакви мерки по искането на ЦИК, ще бъдат предприети", коментира служебният министър на външните работи Надежда Нейнски.

"Потвърждаваме, че след мисия като наблюдател през 2020 г., заради неспазване на Кодекса за поведение, приложим при всички мисии за наблюдение на избори, на г-н Стоил Цицелков е наложена забрана за 5 години да участва в мисии за наблюдение на избори на ЕС", потвърди говорител на ЕК.

Заседанието на ЦИК

Решението за питането беше взето на заседанието на ЦИК с 14 гласа "за" и един "против".

В петък Цицелков подаде оставка като служебен вицепремиер за честни избори.

В началото на заседанието на ЦИК заместник-председателят на Комисията Цветозар Томов предложи, предвид последните изяви на Цицелков, да изпратят писмо до министъра на външните работи с молба за информация за одобрените участници в мисии на ЕС за наблюдение на избори и изясняване на случилото се с Цицелков в тези години, за които има публична информация, за да могат да преценят колко достоверни са неговите обяснения, дадени по медиите.

Томов посочи, че не му е известно Цицелков да е давал каквито и да било обяснения пред Обществения съвет към ЦИК.

Председателят на ЦИК Камелия Нейкова посочи, че предложението е чрез министъра на външните работи да изпратят писмо до ЕК за изясняване на причините за наложената забрана на Цицелков и с нарушението на какви правила е свързана, както и кои други лица са одобрени да участват в наблюдение на избори.