Любопитно:

Локал или заложник е синът на Бобокови: Семейството с коментар за ареста и за партия на Радев

03 декември 2025, 08:06 часа 650 прочитания 0 коментара
Локал или заложник е синът на Бобокови: Семейството с коментар за ареста и за партия на Радев

„Голяма лъжа е това, че синът ми е организирал протести. Това е 18-годишен младеж, който учи в елитно училище и е абсурд да се включи във вандалски прояви на протестите. Той е бил сам при ареста и слава богу, че е арестуван при офис на клон на една от банките, която се намира в близост до централата на "ДПС-Ново начало". Нито има качулка, нито има шапка, няма нищо в ръцете си, а има 20 лева в джоба си“. Това заяви бизнесменът Атанас Бобоков пред bTV за ескалацията на протестите.

Още: ПП-ДБ свика нов протест и обяви: Внасяме вот на недоверие (ВИДЕО)

Атанас Бобоков уточни, че само адвокатът е говорил със сина му. „Всички са смятали, че няма никакви доказателства, а всички ще бъдат освободен в Районното полицейско управление. До обяд няма свидетели, а при вашия анонс, че ще участваме в сутрешния блок, се появяват двама свидетели, но не говорят за контейнер“, сподели той.

Синът на Бобокови - възпитан да уважава и полиция, и чистачи

Снимка: БГНЕС

Още: Време е Борисов и Пеевски да се пенсионират: Младите лекари искат оставката на кабинета

Бобоков бе категоричен, че синът му не е палил кофи. „Като си представя колко е гнуслив синът ми, не мога да си представя как ще бръкне той в кофата за боклук да разкъса торби и да вади бутилки!?“, недоумява той.

Атанас Бобоков посочи, че просто са били проверени документите на сина му и е бил арестуван. „Аз тука не виждам голяма драма, просто съдът няма доказателства, които да го изкарат виновен“, добави бизнесменът. Бобоков не смята, че синът му е част от локали, а е възпитан да уважава полицията и чистачите по улиците.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според него „на министъра на вътрешните работи му потекоха лиги“, когато са арестували сина на братя Бобокови. „Синът ми вече е 72 часа в ареста и трябва да му се гледа мярката за неотклонение. Няма извършено престъпление, но синът ми е просто заложник“, добави Атанас Бобоков.

Чичото на хванатия младеж от протеста - Пламен Бобоков, посочи, че Бойко Борисов и Делян Пеевски са организирали маскарада с провокаторите на протеста. „Снощи един наш познат ни се обади, за да ни предупреди да внимаваме какво говорим тази сутрин. Ние знаем много неща за тези хора, но целта е да ни се запушат устите“, добави Пламен Бобоков.

Още: Експерт: Очевидно е, че провокаторите на протеста са били управлявани от някого

Според него мафията си прави каквото си иска в България. „Тук няма правосъдие, правосъдието е смачкано в ъгъла. Прокуратурата си поръчва конкретни случаи, поръчва си свидетели, краде си при обиски. Мутрите обичат кюлчета“, посочи Бобоков. Той е на мнение, че ще дойдат по-добри времена и ще има промени в България.

Кой ще унищожи хидрата на мафията - Радев, опозицията или протестите?

Снимка: БГНЕС

Според Пламен Бобоков изготвеният бюджет е бил пир преди чума. Той отрече да има каквито и да било контакти с Пламен Узунов или други хора от президентството.

"Нямам комуникация с президента или с други хора от президентството. Много ги е страх от президента и от негова партия", добави Пламен Бобоков. И той, и брат му Атанас Бобоков се надява да има президентска партия през 2026 година, когато изтича мандата на държавния глава.

Семейство Бобокови биха подкрепи партия на Румен Радев. "Дошъл е един преломен момент на битка с доброто и злото. Доброто трябва да се обедини и няма никакво значение кой е ляв, десен, кой е руфосил и кой е русофоб. Най-важното нещо е да се унищожи мафията. Трябва Бойко Борисов и Делян Пеевски да изчезнат от политическата сцена. Най-важното е да бъде свалена мафията, тази хидра, която е заразно зло. Трябва да се обединим и да го изметем", категоричен бе Пламен Бобоков.

Той призова добрите хора да се обединят и да победят мафията, независимо с кого - дали с Асен Василев, с Кирил Петков или с Костадин Костадинов нямало значение. Най-важната цел е свалянето на Борисов и Пеевски, подчерта Пламен Бобоков.

Още: Радев в импотентно обръщение: Оставката е неотложна, изборите - единствен път напред (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
държавен бюджет братя Бобокови Бюджет 2026 протест бюджет 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес