Локал или заложник е синът на Бобокови: Семейството с коментар за ареста и за партия на Радев

„Голяма лъжа е това, че синът ми е организирал протести. Това е 18-годишен младеж, който учи в елитно училище и е абсурд да се включи във вандалски прояви на протестите. Той е бил сам при ареста и слава богу, че е арестуван при офис на клон на една от банките, която се намира в близост до централата на "ДПС-Ново начало". Нито има качулка, нито има шапка, няма нищо в ръцете си, а има 20 лева в джоба си“. Това заяви бизнесменът Атанас Бобоков пред bTV за ескалацията на протестите.

Атанас Бобоков уточни, че само адвокатът е говорил със сина му. „Всички са смятали, че няма никакви доказателства, а всички ще бъдат освободен в Районното полицейско управление. До обяд няма свидетели, а при вашия анонс, че ще участваме в сутрешния блок, се появяват двама свидетели, но не говорят за контейнер“, сподели той.

Синът на Бобокови - възпитан да уважава и полиция, и чистачи

Снимка: БГНЕС

Бобоков бе категоричен, че синът му не е палил кофи. „Като си представя колко е гнуслив синът ми, не мога да си представя как ще бръкне той в кофата за боклук да разкъса торби и да вади бутилки!?“, недоумява той.

Атанас Бобоков посочи, че просто са били проверени документите на сина му и е бил арестуван. „Аз тука не виждам голяма драма, просто съдът няма доказателства, които да го изкарат виновен“, добави бизнесменът. Бобоков не смята, че синът му е част от локали, а е възпитан да уважава полицията и чистачите по улиците.

Според него „на министъра на вътрешните работи му потекоха лиги“, когато са арестували сина на братя Бобокови. „Синът ми вече е 72 часа в ареста и трябва да му се гледа мярката за неотклонение. Няма извършено престъпление, но синът ми е просто заложник“, добави Атанас Бобоков.

Чичото на хванатия младеж от протеста - Пламен Бобоков, посочи, че Бойко Борисов и Делян Пеевски са организирали маскарада с провокаторите на протеста. „Снощи един наш познат ни се обади, за да ни предупреди да внимаваме какво говорим тази сутрин. Ние знаем много неща за тези хора, но целта е да ни се запушат устите“, добави Пламен Бобоков.

Според него мафията си прави каквото си иска в България. „Тук няма правосъдие, правосъдието е смачкано в ъгъла. Прокуратурата си поръчва конкретни случаи, поръчва си свидетели, краде си при обиски. Мутрите обичат кюлчета“, посочи Бобоков. Той е на мнение, че ще дойдат по-добри времена и ще има промени в България.

Кой ще унищожи хидрата на мафията - Радев, опозицията или протестите?

Снимка: БГНЕС

Според Пламен Бобоков изготвеният бюджет е бил пир преди чума. Той отрече да има каквито и да било контакти с Пламен Узунов или други хора от президентството.

"Нямам комуникация с президента или с други хора от президентството. Много ги е страх от президента и от негова партия", добави Пламен Бобоков. И той, и брат му Атанас Бобоков се надява да има президентска партия през 2026 година, когато изтича мандата на държавния глава.

Семейство Бобокови биха подкрепи партия на Румен Радев. "Дошъл е един преломен момент на битка с доброто и злото. Доброто трябва да се обедини и няма никакво значение кой е ляв, десен, кой е руфосил и кой е русофоб. Най-важното нещо е да се унищожи мафията. Трябва Бойко Борисов и Делян Пеевски да изчезнат от политическата сцена. Най-важното е да бъде свалена мафията, тази хидра, която е заразно зло. Трябва да се обединим и да го изметем", категоричен бе Пламен Бобоков.

Той призова добрите хора да се обединят и да победят мафията, независимо с кого - дали с Асен Василев, с Кирил Петков или с Костадин Костадинов нямало значение. Най-важната цел е свалянето на Борисов и Пеевски, подчерта Пламен Бобоков.

