Иран осъди известен режисьор за "пропаганда срещу системата"

Иран осъди известния режисьор Джафар Панахи в негово отсъствие на една година затвор, въпреки получените отличия за най-новия му филм, предаде Асошиейтед прес. Съдът в Техеран е наложил и двугодишна забрана на Панахи да напуска Иран, след като го е осъдил по обвинения в "пропаганда срещу системата", съобщи адвокатът му Мостафа Нили в публикация в социалната мрежа X. Нили каза, че ще обжалва присъдата.

شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران و به صورت غیابی آقای #جعفر_پناهی را بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس و دوسال ممنوعیت خروج ازکشور وممنوعیت عضویت درگروه‌ها یا دسته‌جات سیاسی و اجتماعی محکوم کرده است.

در فرصت قانونی اقدامات لازم جهت اعتراض به این حکم راانجام خواهیم داد. — مصطفی نیلی (@MostafaNili58) December 1, 2025

Новината дойде, докато режисьорът беше в Ню Йорк в понеделник вечерта, където получи три отличия на ежегодните награди "Готам" за филма си "Обикновен инцидент", който триумфира и със "Златна палма" на кинофестивала в Кан през септември. Джафар Панахи не е коментирал присъдата и не става ясно дали планира да се върне в Иран.

20 години преследване

Панахи е един от най-известните съвременни ирански режисьори и продължава да снима филми, въпреки че през последните 20 години е бил многократно вкарван в затвора, забранено му е било да пътува и е бил поставен под домашен арест от властите в Иран. Той снима "Обикновен инцидент" тайно в страната след седеммесечния си престой в затвора, който приключи през 2023 г., след като режисьорът започна гладна стачка.

Джафар Панахи казва, че се е вдъхновил за филма от историите на свои съкилийници. Франция избра драмата "Обикновен инцидент" за свой кандидат за "Оскар" в надпреварата за най-добър международен филм, съобщава БТА.