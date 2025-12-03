Иран осъди известен режисьор за "пропаганда срещу системата"

Спорт:

03 декември 2025, 08:07 часа 277 прочитания 0 коментара
Иран осъди известния режисьор Джафар Панахи в негово отсъствие на една година затвор, въпреки получените отличия за най-новия му филм, предаде Асошиейтед прес. Съдът в Техеран е наложил и двугодишна забрана на Панахи да напуска Иран, след като го е осъдил по обвинения в "пропаганда срещу системата", съобщи адвокатът му Мостафа Нили в публикация в социалната мрежа X. Нили каза, че ще обжалва присъдата.

Новината дойде, докато режисьорът беше в Ню Йорк в понеделник вечерта, където получи три отличия на ежегодните награди "Готам" за филма си "Обикновен инцидент", който триумфира и със "Златна палма" на кинофестивала в Кан през септември. Джафар Панахи не е коментирал присъдата и не става ясно дали планира да се върне в Иран.

20 години преследване

Панахи е един от най-известните съвременни ирански режисьори и продължава да снима филми, въпреки че през последните 20 години е бил многократно вкарван в затвора, забранено му е било да пътува и е бил поставен под домашен арест от властите в Иран. Той снима "Обикновен инцидент" тайно в страната след седеммесечния си престой в затвора, който приключи през 2023 г., след като режисьорът започна гладна стачка.

Джафар Панахи казва, че се е вдъхновил за филма от историите на свои съкилийници. Франция избра драмата "Обикновен инцидент" за свой кандидат за "Оскар" в надпреварата за най-добър международен филм, съобщава БТА.

