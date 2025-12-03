6 заплати обезщетение в частния сектор: Напред с идеи как да реформираме заплатите в държавата

Да, можем да влезе в 2026 година без нов бюджет, но не е добре, лош сигнал е – това заяви бившият социален министър Христина Христова. Не говорим само за превалутиране от едни пари в други – факт е, че обществото е изпълнено със страхове и притеснения, че ще има рязко повишаване на цени, добави тя.

Бюджетната процедура се превърна в тест за държавата. Надявам се властта да се чуе в разумното в предложенията на бизнеса и синдикатите, добави и доц. Валери Апостолов, конфедерален секретар на КТ "Подкрепа". Пред БНТ той определи липсата на диалог като фактора, който е напомпал напрежението – държавата е пренебрегнала именно диалога през ранните месеци на есента.

За заплатите в публичния сектор – всички заплати, Христова предложи да се махне автоматизирано увеличение на база средна заплата. Не може заплатите да не се увеличават, има инфлация, но трябва да става по един разумен начин, добави тя, без да посочва конкретно кой тогава е начинът. Нека видим защо накуп се плащат заплати-обезщетение при напускане на държавна служба, каза още бившият социален миистър. Трябва да има реформи, има сериозни диспропорции в държавната администрация, с много недофинансирани структури – съгласихме се да започне дебат за ефективност, заяви доц. Апостолов. Той напомни, че в Европа имало обезщетение за прослужено възнаграждение на много места – но в разговора призна, че било в частния сектор, с колективни трудови договори, а в България имало "6 заплати". Кога имаш право на 6 заплати (има такива текстове в българското законодателство, действащи от около 5 години) – като се пенсионираш и имаш 10 години трудов стаж при един работодател през последните 20 години. Обезщетението е еднократно – ако го вземеш, пенсионираш се и почнеш пак работа, а после пак спреш, не можеш да го искаш.

КТ "Подкрепа" настоява за преговори по минималните осигурителни прагове, те са замръзнали в последните 10 години. Настояваме и за отвързване на максималния осигурителен праг, изтъкна доц. Апостолов.

