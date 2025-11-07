Лорер за "Лукойл": Щеше да е наистина смешно, ако не ставаше дума за най-голямата компания в България

"Щеше да е наистина смешно, ако не ставаше дума за най-голямата компания в България. Всичко, което управляващите правят или не правят до днес – искам да им го върна с лихва и да си ги нарека това, което са си – едни неможачи. Ситуацията с "Лукойл" не е от днес. Няма никаква причина нещата да се случват по този начин". Това заяви в предаването "Лице в лице" по bTV Даниел Лорер от ПП-ДБ по повод енергийната комисия, която гласува законопроект за въвеждане на особен управител на Лукойл за 26 секунди.

"Знаем, че Русия ни обяви за неприятелска страна преди години и България много, много отдавна трябваше да вземе мерки точно като в Германия – да вкара един особен управител, който да управлява това дружество и точно, както Италия, която също има особен управител, постепенно през натиск да накара "Лукойл" да продаде много преди изобщо да има американски санкции", смята Лорер.

Според него настоящето правителство е имало много месеци наред и в момента техният основен проблем е, че те не могат да комуникират с парламента, правителството, българите, какво смятат да правят. "От деня на санкциите искахме многократни изслушвания – било то в залата, било то аз лично в икономическа комисия, която в частност отговаря за министъра на икономиката, който в частност е засегнат от този закон за особения управител - нищо от това не се случи. Дори днес правителството не дойде да разкаже какъв е планът, защо бързаме в 8:20 да внасяме нещо, какво става след това", твърди Лорер.

Той заяви още, че точно тази липса на комуникация от правителството остава усещането за задкулисие, "което ми напомня за КТБ. Това беше една огромна банка, която изчезна по странни обстоятелства - тогавашното правителство също отказа да комуникира какъв е бил проблемът", добави още депутатът от ПП-ДБ. "Ако ние сме силни в конспиративната дейност и смятаме да превърнем "Лукойл" в КТБ, защото и там излизаха кой е влизал при Цветан Василев, наистина ще го закъсаме", смята Лорер.

Според него особен управител трябва да има, но неговата основна задача трябва да бъде тази компания да продължи да работи, за да достави гориво на българския пазар и "Лукойл" да продължи да бъде притискан да я продаде възможно най-скоро на някой, който е одобрен от онези, които са го санкционирали. Особеният управител, според това, което гласувахме и управляващите не можаха да обяснят защо, има право да продаде дялове на "Лукойл", на който намери за добре след одобрение от Министерски съвет, коментира Лорер.

За бюджета

„Бюджет без план. Това е бюджет, който продължава миналото и не предлага кой знае какво за бъдещето. Там има по малко за всички. Работодателите ще плащат още 2% осигуровки, както и работещите. Заложен е 45% дълг, който е отвъд законовия лимит от 40% и ще спадне на 43%, т.е ще продължим да сме извън законовата финансова рамка. По-големи доходи, отколкото според мен ще постигнем, по-ниска инфлация, отколкото всъщност ще имаме. Но най-същественото е, че този бюджет не ни показва нищо за бъдещето на България“, каза Лорер.

Той даде пример с държавната администрация. „Докога държавната администрация няма да си плаща осигуровките? Едно време бяха наистина ниски заплатите и това беше очакван донякъде стимул, за да работят хора там. Днес не е така. Днес заплатите в държавната администрация са по-големи от заплатите в частния сектор. Откъде накъде вие плащате осигуровки, а държавните служители не плащат? Ето ви една реформа, която може да бъде изнесена от това правителство. Те имат голямо мнозинство – леви, десни, консерватори – защо не го правят? Това е бюджет на концесия. Концесионерът е всеки един от участниците в коалицията“, смята Лорер.

