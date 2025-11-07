Бензиностанции на "Лукойл" са на път да останат без гориво

Финландската верига бензиностанции Teboil, собственост на руската "Лукойл", е на път да остане без горива, след като санкциите на САЩ срещу руската частна енергийна компания възпрепятстваха бизнеса ѝ, пише Ройтерс, цитирайки местни медии. На 22 октомври 2025 г. президентът на САЩ, Доналд Тръмп, наложи санкции срещу руските компании "Роснефт" и "Лукойл", като част от остри мерки в отговор на войната на Русия срещу Украйна.

Затруднения за операциите в чужбина

"Лукойл" изпитва затруднения да поддържа операциите си в чужбина, включително в Ирак, Финландия и Швейцария, съобщават източници на агенцията.

"Изчерпваме запасите си от гориво, което означава, че някои бензиностанции вече нямат определени видове горива, а броят на тези станции, които са изправени пред този проблем, нараства всеки ден", заяви Тони Фликт, директор по маркетинг и комуникации на Teboil, пред местни медии.

Компанията Teboil, която е изцяло собственост на "Лукойл", има 430 бензиностанции в Финландия, или около една пета от общия брой на бензиностанциите в страната, които възлизат на 2 250 според доклад на индустриалната група за 2024 г.

През последните години приходите на Teboil са намалели, като много финландци предпочитат да зареждат от други станции поради връзката на Teboil с "Лукойл". През 2024 г. компанията отчита приходи от 1.61 милиарда евро, в сравнение с 2.36 милиарда евро през 2022 г., сочат годишните ѝ отчети.

