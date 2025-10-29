Любопитно:

Мирчев: Министър от ГЕРБ е лобирал за сваляне на британските санкции срещу Пеевски

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев обвини ГЕРБ и бившия външен министър Мария Габриел, че са водили преговори с Великобритания за сваляне на санкциите срещу Делян Пеевски. "ГЕРБ са имали кореспонденция с Великобритания за отмяна на санкциите по „Магнитски“ срещу Пеевски. Конкретните стъпки са предприети от Мария Габриел като външен министър, без това да бъде обявено публично", написа Мирчев в профила си във Facebook.

Той подчерта, че когато държавен министър действа за облекчаване на санкции срещу човек, обвинен в корупция, вместо да работи за реална борба с нея, това е "сериозен проблем".

"Единственият уж министър на ГЕРБ в „сглобката“ е изпълнявал най-важната поръчка на Борисов – да се свалят санкциите от Пеевски", допълни Мирчев. Още: Управляващите пазят Пеевски от закон санкционирани по "Магнитски" да не заемат постове

Мария Габриел беше вицепремиер и министър на външните работи в периода 6 юни 2023 г. – 9 април 2024 г., по време на коалиционното управление между ГЕРБ и "Продължаваме промяната – Демократична България". Според договорката между двете формации постът на премиера трябваше да се ротират на всеки девет месеца – първо Николай Денков, след това Габриел. Ротацията обаче така и не се състоя. В навечерието ѝ ГЕРБ се оттегли от преговорите с аргумента, че от ПП-ДБ настоявали за "власт и постове", докато от обединението заявиха, че реалната причина е отказът на ГЕРБ да се дистанцира от Пеевски и влиянието му върху регулаторите и съдебната система.

Мирчев твърди още, че "Бойко Борисов е стигнал дотам да преговаря и с Доналд Тръмп-младши, опитвайки се да направи бартер на стратегически активи срещу премахване на „Магнитски“ от ортака му". Още: Гюнер Тахир: Малкото “б“ разреши на голямото “Д“ да управлява държавата (ВИДЕО)

"Голяма грижа за Борисов"

"Голяма грижа е това за Борисов – трябва да показва активност за пустите мерки, иначе голямо Д ще раздава мощни шамари на клетата коалиция на концесиите", пише той.

За срещата между Борисов и сина на президента на САЩ Доналд Тръмп стана ясно в началото на октомври, след публикация на "Уолстрийт джърнал" (Wall Street Journal). Изданието съобщи, че тази пролет лидерът на ГЕРБ се е срещнал с Тръмп-младши, за да обсъди възможна продажба на дял от "Турски поток" и облекчаване на санкциите по "Магнитски".

По-късно Борисов потвърди, че срещата е факт, но я омаловажи, описвайки я като "разговор с детето на приятел". Той призна, че е обсъждал санкциите срещу бившия финансов министър Владислав Горанов, но отрече да е говорено за Делян Пеевски, заявявайки, че "нямал контекст, в който да споменава името му".

Ивайло Анев
