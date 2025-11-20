"Може да тълкувате, че се поддавам на натиск на руското разузнаване": Скандал между Манев и Божанов заради депутат от БСП

"Ако смятате, че аз съм се поддал на натиск от руското разузнаване, може да го тълкувате и така". С тези думи завърши общо взето скандалът между шефът на Комисията по вътрешна сигурност в парламента и лидерът на "Да, България" Божидар Божанов по време на изслушването на кандидата за председател на ДАНС Деньо Денев. Всичко започна с въпрос на Божанов, на който Маноил Манев не позволи да бъде отговорено.

В основата на въпроса - твърдение за депутат от БСП

В основата на въпроса на Божанов беше депутат от БСП, но той така и не назова неговото име, само каза, че е от първите редици.

"Г-н Денев, вие сте изпълняващ функциите, има ли в ДАНС информация в момента, че български народен представител от първите редове на БСП е работил в полза на руското разузнаване, на ГРУ и на друго и има ли натиск върху вас тази информация да се прикрие и този натиск, ако го има от каква посока?", попита Божанов.

"Налага се още на първия ви въпрос да се намесвам като председател - работата на комисията не допуска да задавате въпроси на изслушваното лице за това какво в ДАНС има като информация. В следващо заседание на комисията може да поискате да има закрито, да не го обръщаме на политика", пресече го веднага Манев.

"Аз от липсата на отговор мога да резюмирам, че кандидатът се е поддал на натаски", попита Божанов. "Липса на отговор по такъв вид зададени въпроси ще има, защото аз не ги допускам за отговор", отвърна му Манев.

Въпросът за Олег Невзоров

После Божанов попита дали на Денев му е е оказван натиск по повод случая с Олег Невзоров, за да оттегли заповедта за експулсиране. "Същият този Невзоров е бил удобен свидетел по едно досъдебно производство", каза Божанов, визирайки делото срещу Благомир Коцев

Деньо Денев отговори, като каза, че не му е оказван натиск във връзка с административната процедура. "До момента в цялата ми професионална кариера натиск спрямо мен не е имало", отговори Денев.