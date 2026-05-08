"Най-информираният човек в държавата": Костадинов атакува Румен Радев с негови думи за еврото (ВИДЕО)

Лидерът на проруската партия "Възраждане" Костадин Костадинов използва думи на самия Румен Радев за еврото, за да атакува новото правителство и да постави под съмнение заявките му за възстановяване на доверието в политиката. От парламентарната трибуна, минути преди гласуването на кабинета "Радев", Костадинов припомни реч на бившия президент от 9 май миналата година, когато настоя за провеждане на референдум за еврото. Според лидера на "Възраждане" днешните действия на Радев влизат в остро противоречие с тогавашните му позиции.

"Румен Радев през 2025 г. говори едно, а през 2026 г. прави съвсем друго", заяви Костадинов и добави, че не вижда как може да бъде възстановено общественото доверие, "когато подмяната продължава".

Той постави под съмнение и твърденията, че политическата криза е приключила, като според него процесите в държавата показват обратното. Лидерът на "Възраждане" обвини управляващите, че са изоставили темата за защита на националния суверенитет и собствената валута.

"Няма как да има суверенитет без суверенна финансова система. Нашите пари не са наши. Ние ползваме чужда валута", каза Костадинов, според когото България не разполага с независима финансова политика.

"Радев е най-информирания човек в държавата"

Той беше особено критичен и към намеренията на новия кабинет да прави анализ на финансовото състояние на държавата. По думите му Румен Радев, след девет години като президент, е "най-информираният човек в държавата" и подобни изявления подценяват интелекта на гражданите.

Костадинов атакува и част от приоритетите на бъдещото управление, като заяви, че не е чул решения за демографската криза и постави въпрос как страната ще намалява дълга си, докато поема нови заеми.

Лидерът на "Възраждане" обяви, че формацията му няма да подкрепи правителството заради дълбоки идеологически различия. Според него кабинетът ще продължи "практиките за унищожаване на българската държавност", докато неговата партия щяла да предлага "алтернативен модел за развитие" и да се бори за суверенна държава със собствена валута.

В края на изказването си Костадинов все пак призна резултата от изборите с думите: "Глас народен, глас божи. Българският народ избра това, което имаме в залата в момента, и остава да видим резултатите."