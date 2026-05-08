"Демократична България" се съмнява, че Радев ще демонтира "завладяната държава"

"Демократична България" обяви, че няма да подкрепи правителството "Радев", като изрази сериозни съмнения, че новото мнозинство е способно да изпълни заявената цел за "демонтиране на модела на завладяната държава". От парламентарната трибуна един от лидерите на обединението Божидар Божанов заяви, че формацията остава скептична както заради предложения състав на кабинета, така и заради първите сигнали, идващи от управляващото мнозинство.

"Едва ли ще видим демонтиране на модела, когато зад някои министри надничат стари икономически интереси", заяви Божанов. Като пример той посочи присъствието на кадри на ИТН в новата власт.

Според него трудно могат да се очакват и дълбоки реформи от "опитни бюрократи", които вероятно са участвали в затлачването на редица публични системи през последните години.

Въпреки критиките от ДБ заявиха, че ще участват активно в избора на нов Висш съдебен съвет и ще подкрепят политики, свързани с модернизацията на страната и ограничаването на корупционните практики.

От формацията обаче предупредиха, че ще се противопоставят остро на всякакви опити за "прегрупиране на олигархии", за договорки с бивши управляващи, както и на действия, които според тях могат да доведат до разделение в обществото или до сближаване с Москва заради "имагинерни ползи".

В края на изказването си Божанов подчерта, че "Демократична България" ще остане в опозиция, тъй като според него именно такава роля са им отредили избирателите, но въпреки това пожела успех на бъдещото правителство.