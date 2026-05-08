Ясни са финалистите в "Hell's Kitchen" (ВИДЕО)

Специалистът по италианска кухня Галин Иванов отпадна от "Hell's Kitchen" в епизода от четвъртък (7 май), завършвайки на четвърто място в кулинарното състезание. Той не се справи с предизвикателството на станция "Месо и риба", което доведе до редица проблеми и неговата елиминация. Така тримата финалисти на сезона са ясни - това са Събков, Спирова и Денисиньо. Следващата седмица предстоят финалите на кулинарното предаване, в които ще видим кой е най-добрият готвач на България тази година.

Към финалите

Отборите на звездните готвачи и Черните куртки продължиха своето участие в Кухнята на Ада с напрегната игра на късмета и създаването на нови авторски блюда. Най-добре се справи фотомоделът Нора Недкова, което ѝ донесе имунитет. Комплименти получиха още Денисиньо и Евгени Генчев, а оранжевата престилка остана за Славена Вътова. Тя получи възможност да се реабилитира, заставайки начело на отбора по време на вечерната резервация.

Трудности с комуникацията и темпото на работа доведоха до смяна между съперничките Славена и Нора. Носителката на имунитет успя да овладее ситуацията и да подсигури издаването на част от поръчките. Грешките на остриетата Събков и Галин обаче не позволиха успешния завършек на вечерята и костваха на италианския възпитаник място във финалите.

След отпадането на рапъра Тото от "Hell'sKitchen",звездите, които продължават към финала, са музикантът Евгени Генчев, моделът Славена Вътова и инфлуенсърката Нора Недкова.