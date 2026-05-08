Радев обяви първите ходове на кабинета си: Удар по високите цените и смени във ВСС (ВИДЕО)

Кандидатът за премиер на "Прогресивна България" Румен Радев очерта като основни приоритети на бъдещото правителство овладяването на растящите цени, промените в съдебната система и ускоряването на реформите, свързани с европейския План за възстановяване и устойчивост. В изказването си пред Народното събрание той благодари на българските граждани за високата избирателна активност, която по думите му е сложила край на продължилата политическа криза и е върнала легитимността на парламента.

Радев подчерта, че за първи път от години председателят на Народното събрание е бил избран бързо и без скандали, а обществото очаква този конструктивен тон да се запази.

"Българските граждани очакват парламентът да произвежда закони и решения, а не скандали", заяви той от парламентарната трибуна.

Приоритетите

Радев предупреди, че пред бъдещия кабинет стоят сериозни предизвикателства - галопиращи цени, тежка бюджетна ситуация, липса на ключови реформи, енергийна несигурност и ескалиращи международни конфликти. По думите му успехът на управлението ще зависи от ефективното взаимодействие между Министерския съвет и Народното събрание.

Той посочи, че още в понеделник правителството ще внесе законодателни предложения за овладяване на цените, както и промени в Закона за съдебната власт. Сред първите стъпки ще бъде и процедура за смяна на състава на Висшия съдебен съвет и инспектората към него.

Кандидатът за премиер обясни, че заради кратките срокове до септември, когато изтича ключов период за изпълнение на ангажиментите по Плана за възстановяване и устойчивост, кабинетът ще използва част от вече подготвените законопроекти на предходното правителство "Желязков", но ще предложи и собствени идеи за реформи.

Радев подчерта още, че управляващото мнозинство разполага с необходимата подкрепа, за да приема самостоятелно законодателни промени, но ще разчита и на предложенията и критиките на опозицията. Според него парламентът трябва да постави акцент върху качеството на законодателството, а не върху количеството на приетите закони.