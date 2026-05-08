08 май 2026, 11:05 часа 445 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Тяло на мъж е открито в двор на хотел в Банско

В двора на хотел в Банско е открито тяло на мъж, а до него е имало кръв, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Благоевград. Сигналът е получен около 8:30 часа днес на телефон 112. От пристигналите незабавно на място полицейски служители е установено, че мъжът е починал. 

на място се извършват процесуално-следствени действия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая.

Работата продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Благоевград.

 

Хотел Банско полиция тяло на мъж
Виолета Иванова Редактор
