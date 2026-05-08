В Испания ракриха причината за скандалите в Реал Мадрид: дошла е още в средата на сезона

В Реал Мадрид винаги напрежението е било по-голямо, отколкото в другите световни гиганти. Може би заради его, може би заради лични интереси, можи би заради още безброй причини. Никой не знае. Но през този сезон нещата излязоха извън контрол, като освен недобрата игра на "белите", те влязоха в много конфликти през цялата кампания. Както с треньорите, така и помежду си. Именно неразбирателство около старши треньорите и разделението между играчите посочват в Испания като голямата причина за скандалите в Реал Мадрид.

Шаби Алонсо беше уволнен за слаби резултати и неразбирателство с футболистите

Начело на Реал Мадрид в началото на сезона беше младият мениджър Шаби Алонсо, който наследи Карло Анчелоти. Испанецът нямаше богат опит, но направи Байер Леверкузен непобеден на домашната сцена, като спечели Бундеслигата и Купата на Германия. Тогава, единственото поражение, което "аспирините" допуснаха беше на финала на Лига Европа. Но след лоши резултати и неразбирателство с някои от играчите, Шаби Алонсо беше уволнен от Реал Мадрид в средата на сезона. Тогава неговото място зае треньорът на втория отбор на "белите" Алваро Арбелоа.

Разделянето на групички погуби съблекалнята на Реал Мадрид

Но при него нищо не се подобри. Още в първия мач на бившия защитник, Реал Мадрид загуби от втородивизионния Албасете и отпадна от Купата на Краля. Под ръководтвото на Арбелоа имаше лъчове светлина, но както при Шаби Алонсо, така и при него, някои играчи го харесваха, други - не. Реал Мадрид ще завърши сезона без трофей, а именно разделянето на групички между играчите е най-голямата причина за скандалите в съблекалнята на "кралете".

