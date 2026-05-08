Петков: Същата група, свалила кабинета ми, кадрува и днес

Не ИТН - хората зад ИТН свалиха моето правителство. Същата организирана престъпна група, която стои зад ДПС, ГЕРБ и ИТН, и която беше превзела и БСП. За съжаление виждам, че същите хора са успели до някъде да кадруват и днес. Това написа бившият съпредседател на „Продължаваме промяната“ и бивш премиер Кирил Петков в профила си във Facebook.

ОЩЕ: За Петков победата над ГЕРБ и увеличените депутати при тази вълна е заслуга

„Новото мнозинство има огромен кредит на доверие от българските избиратели. Това доверие само за няколко дни като вчерашния, с явно отстъпление от очакванията на протеста, може да се изпари. Надявам се, че на хора като Иван Демержиев, с истински намерения, им се даде да действат, а не бъдат спирани заради уж „стратегически или тактически причини”, пише той.

Не ИТН — хората зад ИТН свалиха моето правителство. Същата организирана престъпна група, която стои зад ДПС, ГЕРБ и ИТН,... Публикувахте от Kiril Petkov в Четвъртък, 7 май 2026 г.

Петков е сигурен, че колегите му от „Продължаваме Промяната” ще алармират за всеки допуск, за всеки „експерт” с „малка тайна, прихванат от мафията, за всяка политика, която обслужва онези, които без да крадат не могат да съществуват".

"Скъпо платените уроци сега ще послужат за осветяване на всяка колеблива или грешна стъпка. Тези, които площадът изхвърли, този път няма да успеят да се прегрупират задкулисно. В този парламент вече има не само свободна и непримирима опозиция, а опозиция с опит, с платени уроци, с непоносимост към мафиотите, които само преди месеци бяха напълнили Софийския арест с нашите кметове и общински съветници, които не им се бяха навели или „снимали пред герба”. Средно положение няма!", категоричен е Петков.