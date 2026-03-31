Нанков: Залагаме 1.3 млрд. евро за саниране, ако спечелим изборите

31 март 2026, 18:42 часа 372 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
1,3 млрд.евро ще е новата програма за саниране, която ГЕРБ ще подготви, ако управлява след изборите. Това съобщи водачът на листата на ГЕРБ/СДС в Ловеч Николай Нанков.

"Ще продължим изпълнението на общинските проекти, финансирани от бюджета - програмата бе планирана с хоризонт от цял управленски мандат и няма да я прекратяваме. Ще се работи и за изграждане на големи обекти от енергийната, водната и пътната инфраструктура чрез публично-частни партньорства и концесии. Държавата няма необходимия ресурс за всички важни проекти, но може да бъде привлечен български и чуждестранен частен капитал, който да инвестира и да печели от построеното", категоричен бе той. 

Тези теми са били обсъдени днес на среща с ръководството на Камарата на строителите в България. "Както отбеляза лидерът ни Бойко Борисов, навсякъде в страната при обиколките му го питат как ще продължи санирането. Факт е, че това е една от най-добрите политики, които хората знаят, че ГЕРБ щом поеме ангажимент - ще изпълни. С браншовата организация на строителите обсъдихме и възможностите за законодателни промени, които да облекчат инвестиционния процес и да го дигитализират. Ще използваме експертизата на КСБ, за да отговорим на очакванията на гражданите за по-бързи и ефективни инвестиции" увери Нанков.

Елин Димитров Отговорен редактор
ГЕРБ Саниране Николай Нанков предизборна кампания предсрочни парламентарни избори 2026
