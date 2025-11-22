Напрежението около "Лукойл": Законодателните промени за особения управител стигнаха до Конституционния съд

Казусът с рафинерията "Лукойл" и разширените правомощия на особения управител, назначен от държавата, остава един от най-горещите политически и икономически въпроси в страната. През изминалата седмица спорът за скоростните законодателни промени ескалира и беше официално прехвърлен към Конституционния съд (КС).

Законодателни промени и конституционен контрол

Парламентът прие промени, които разшириха правомощията на особения управител, назначен да контролира дейността на рафинерията. Тези промени веднага бяха подложени на остра критика, основно насочена към бързия им начин на приемане – т.нар. „извънредно законодателство“.

Сезиране на КС: Въпреки критиките към законодателните промени, президентът Румен Радев не сезира КС. В крайна сметка, жалба за обявяване на промените за противоконституционни беше подадена от партия „Възраждане“. През седмицата стана ясно, че Конституционният съд вече е образувал дело по тази жалба.

Два закона: Приетите мерки засягат два основни аспекта – един закон е свързан пряко с правомощията на особения управител (г-н Спецов) и неговите дейности, а вторият се отнася до въпроса за собствеността на рафинерията.

Защита на бързата намеса: Цел – сигурност на горивата

Управляващите защитиха бързото приемане на законодателните промени, като посочиха, че „ситуацията е гранична“. Основният им аргумент е, че геополитическата обстановка е наложила незабавни действия. Според тях, без бързата реакция на Народното събрание и правителството, е съществувал риск рафинерията да спре работа, което би довело до:

Липса на производство и разпространение на горива.

Затваряне на работни места и уволнение на служители. Така бързото законодателство е представено като мярка, целяща да „се съхрани дейността на рафинерията“ и да гарантира достъп до горива за пазара.

Политическият градус

Казусът с "Лукойл" продължава да е източник на високо напрежение в политическия живот, като противопоставянето е ясно изразено между управляващото мнозинство и президента, както и опозиционните сили. Образуваното дело в Конституционния съд е ключов момент, тъй като неговото решение ще определи правната рамка, в която държавата може да упражнява контрол над стратегическото предприятие.

